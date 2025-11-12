Великобритания попрощалась с голосом эпохи: Ушел из жизни Ричард Дарбишир, бывший солист группы Living In A Box

Музыкальный мир понес тяжелую утрату. На 66-м году жизни скончался Ричард Дарбишир — харизматичный вокалист, чей голос подарил миру один из символов 80-х, хит «Living In A Box». Певец умер в понедельник, 10 ноября, о чем сообщила его семья, попросившая сохранить в тайне причину смерти.

Путь к успеху

Творческий путь Дарбишира был столь же уникален, сколь и его вокальный тембр. Родившись в Стокпорте, он успел поучиться в Манчестере, а затем, в 13 лет, отправился с родителями в Японию. Получив образование в Оксфорде, он окунулся в музыкальную среду, начав карьеру в группе Zu Zu Sharks. Однако судьба приготовила ему другую роль.

В 1986 году в шеффилдской студии состоялась судьбоносная встреча: Дарбишир присоединился к Энтони Кричлоу и Маркусу Виру, работавшим над демо-версией песни «Living In A Box». Его исполнение стало той самой магией, которая превратила демо в мировой хит, ворвавшийся в топ-20 чартов США и принесший коллективу крупный контракт. Успех был оглушительным: как отмечали тогда, это был один из самых стремительных взлетов в американских чартах за последние годы.

В тени славы

Несмотря на громкий успех, сам Ричард, по воспоминаниям коллег, был «самой неохотной поп-звездой». Он избегал внимания прессы, фотосессий и телевизионных шоу, считая это «немного глупым». Его настоящей стихией была студия, гитара в руках и кропотливая работа над новой песней.

Именно в студии раскрывался его многогранный талант. Его вокал, мощный в одноименном хите, становился удивительно нежным и проникновенным в балладе «Room In Your Heart». Он был не просто голосом, но и сердцем группы, автором песен, стоявшим у истоков их успеха.

После ухода из Living In A Box в 1989 году Дарбишир выпустил сольный альбом «How Many Angels» (1994), а затем посвятил себя написанию песен для таких исполнителей, как Лиза Стэнсфилд и Level 42. В последние годы он делился своим опытом, проводя в Лондоне семинары по песненному творчеству.

Ричард Дарбишир ушел, но его музыка осталась с нами. Его голос, запечатленный в пластинках эпохи, и его песни, будут жить вечно.