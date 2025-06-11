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Домой366INFO.RUКомпьютерная игра «Гардарики» стала победителем конкурса ИРИ на создание национального контента

Компьютерная игра «Гардарики» стала победителем конкурса ИРИ на создание национального контента

editor
By editor
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гардарики
Фото: vk.com/rpggardariki

Игра о Древней Руси «Гардарики», разрабатываемая ростовской студией «Клокворк Драккар», стала победителем конкурса на создание национального контента Института развития интернета (АНО ИРИ). Проект получит грант, который позволит значительно расширить команду разработчиков и ускорить выпуск игры. Представить демоверсию разработчики планируют уже этой осенью на Всероссийской выставке-фестивале ИГРОПРОМ.

«Гардарики» — это многопользовательская Action-RPG с видом от третьего лица, действие которой разворачивается в исторической и мифологической атмосфере Северной Руси XI века.

«Мы благодарны за доверие и поддержку Институту развития интернета, которая позволяет создавать и развивать игру, погружающую пользователей в эпоху XI века — время христианизации Древней Руси. «Гардарики» — проект, рождённый из любви к нашей истории и народному эпосу. Мы стремимся донести до широкой аудитории историю через персонажей, быт мирной жизни, военного дела, мифологию и религию. Полученный грант позволит нам расширить команду, что положительно скажется на качестве геймплея и времени разработки», — рассказал генеральный директор студии «Клокворк Драккар» Евгений Бочкарёв.

Сюжет игры «Гардарики» разворачивается вокруг истории о приключениях княжеского дружинника Годуна и других членов Новгородской дружины, черпая вдохновение как из реальных исторических событий — княжение Владимира, христианизация Руси, внутренние конфликты интересов князей, — так и из богатого устного народного творчества. Игроков ждёт мир, насыщенный исследованиями, сюжетными событиями, живыми поселениями, динамичной боевой системой и кооперативными подземельями. В основе — путешествие по древней земле, где легенды становятся реальностью, а выбор игрока влияет на восприятие его героя окружающего мира.

Победа в конкурсе и государственная поддержка — это высокая оценка проекта «Гардарики» как значимого культурного и технологического проекта, способствующего развитию отечественной игровой индустрии и популяризации исторического наследия России.
Первая презентация игрового проекта «Гардарики» пройдёт в рамках фестиваля ИГРОПРОМ уже в сентябре этого года. Настоящий драккар викингов станет ярким арт-объектом фестиваля и позволит участникам ближе познакомиться с событиями Древней Руси XI века.

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