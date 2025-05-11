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Концерт Победы у Московского Кремля

editor
By editor
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концерт победы у стен московского кремля 9 мая 2025 года
Фото © телеканал «Россия»

Ведущими главного Концерта Победы выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. В Большом амфитеатре парка «Зарядье», в самом сердце столицы, возле стен Московского Кремля, из-под которых в 1941 году прямо на фронт уходили ополченцы, выросли уникальные декорации, перекликающиеся с рубиновыми звездами кремлевских башен. В предзакатные часы со сцены прозвучали знаменитые мелодии и стихи военного времени, а также произведения разных лет, посвященные каждому, кто внес свой вклад в приближение Великой Победы, – бесстрашным бойцам и тем, кто добровольцем ушел на фронт, матерям и женам солдат, не покладая рук трудившимся в тылу в ожидании своих близких, не по годам повзрослевшим детям войны и артистам, которые своим творчеством поддерживали боевой дух и сами шли в атаку на врага.

Главный концерт празднования 80-летия Победы сопровождался уникальными сценографическими, световыми и визуальными эффектами. На поверхностях, обрамляющих сценическое пространство, возникали отрывки из фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, строки фронтовых писем, портреты тех, кто отдал свои жизни за Победу, тех, кто сражался, и тех, кто поддерживал бойцов своим трудом. На протяжении всего концерта на сцене звучала музыка в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Участниками праздничного концерта стали известные актеры и музыканты, в том числе и совсем юные – такие, как Дарья Сорокина и Камила Степанова, победительницы конкурса «Синяя птица». На сцене выступили Ильдар Абдразаков, Станислав Любшин, Сергей Шакуров, Светлана Крючкова, Евгений Ткачук, Ирина Пегова, Владимир Машков, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Борис Березовский, Лиза Базыкина, Иван Бессонов, Игорь Гордин, Вита Корниенко, а также — уникальный Молодежный Сводный хор СНГ, объединивший 250 хористов.

Со сцены прозвучали строки из произведений Константина Симонова, Василия Гроссмана, Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Николая Добронравова, Владимира Высоцкого, литературно-музыкальные композиции «Помните!», «Ополченье», «Плескалось багровое знамя», «На Земле безжалостно маленькой», «Именем солнца», «Памяти Вали», великие песни – «Священная война», «С чего начинается Родина», «Песня о далёкой Родине», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Журавли», «День Победы».

Увенчала программу концерта премьера нового произведения Александры Николаевны Пахмутовой – композиции под названием «Спасибо, жизнь», которую исполнила сама автор в сопровождении музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. А кульминацией стало общее исполнение всеми гостями песни Александра Зацепина «Есть только миг», причем сам маэстро занял место за клавиатурой рояля.

Концерт Победы у Московского Кремля – это возможность вспомнить подвиг героев войны, отдать дань уважения их отваге и мужеству, почтить память павших в боях и воздать вечную славу победителям. Художественный руководитель концерта – Юрий Башмет. Организаторы концерта — Телеканал «Россия» и Русское концертное агентство. Партнерами концерта выступили Группа компаний ВЭБ.РФ, РЖД, Издательство Просвещение, Алроса и Благотворительный фонд АФК Система.

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