Конкурс игрового кино ФПРК и Red Pepper Film подвел итоги

Определены победители Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, проводимого Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнерстве с екатеринбургской кинокомпанией Red Pepper Film.

Победители:

«Автостопом до мечты» (ИП Мухаметьяров Дамир Наилович, реж. Михаил Калинин, драмеди, регион съемок – Республика Башкортостан). Пожилая женщина решает впервые в жизни отправиться в путешествие через всю республику вместе с подругой.

«Алоха!» (ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», реж. Семён Шомин, драмеди с элементами фантастики, регион съемок – Республика Татарстан). Смертельно больной мужчина находит в роботе-доставщике неожиданного друга и повод не сдаваться.

«Белая земля» (ООО «Сайдам Барыл», реж. Степан Бурнашев, драма, регион съемок – Республика Саха (Якутия)). Потомок корейцев приезжает в якутскую деревню и пытается наладить отношения с семьёй, потерянной после войны.

«Времени свет» (ООО «ОМ ПРОДАКШН», реж. Алексей Мосин, трагикомедия, магический реализм, регион съемок – Архангельская область). Три восьмидесятилетние женщины из северной деревни сопротивляются приходу технологий и перемен в их жизнь.

«Достопримечательность» (ИП Пантелеева Д.А., реж. Солтан Сунгатуллин, абсурдисткая комедия, регион съемок – Республика Татарстан) История о похищенных булгарских монетах и бдительной работнице вокзала, которая случайно вмешалась в расследование.

«Как мы деда провожали» (ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН», реж. Александр Титов, драмеди, регион съемок – Тверская область). После смерти деда семья собирается вместе и учится заново говорить друг с другом.

«ЛАТТА – ЗЕМЛЯ» (ООО «ВИЖУАЛ СТОРИ», реж. Адам Дунаев, драма, регион съемок – Чеченская Республика). Отшельник из горного аула отправляется искать пропавшего мальчика.

«Мама просила не взрывать метеорит» (ООО «ЦЕХ», реж. Светлана Владимирова, sci-fi, драмеди, Пермский край). Мальчик подружился с метеоритом и пытается спасти его от уничтожения.

«Онул» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Дмитрий Давыдов, драма, регион съемок – Республика Саха (Якутия)). Оленевод хочет, чтобы сын пошёл по его стопам, но парень собирается уехать в город.

«Побег Светлячков» (ИП Александров О.В., реж. Андрей Бородовицын, трагикомедия, приключения, регион съемок – Республика Крым, Белгородская область). Двое сирот сбегают из лагеря, чтобы увидеть море и почувствовать свободу.

«Сказка про сапоги» (ООО «Эпизод Продакшн», реж. Алексей Харитонов, социальная драмеди-притча, регион съемок – Калужская область). Рабочий на заводе резиновых сапог однажды нарушает привычный порядок – и всё идёт наперекосяк.

«Снежинка № 973» (ООО «Дока», реж. Виталий Суслин, притча, регион съемок – Воронежская область). Маленькая девочка ждёт старшую сестру на Рождество.

Напомним, что всего поступило 459 заявок от 358 студий из 57 регионов всех восьми федеральных округов. Победители получат по пять миллионов рублей на реализацию своих проектов. Съёмки пройдут в Башкортостане, Крыму, Татарстане, Чечне, Якутии, Архангельской, Воронежской, Московской, Тверской областях, а также Пермском крае.

Креативным продюсером проекта выступает Иван Соснин – глава студии Red Pepper Film, режиссер, продюсер, сценарист. Вместе со своей командой он будет помогать победителям в доработке сценариев, с подбором актёров, на съёмочной площадке и т.д.

Работы конкурсантов оценивали: режиссёры Александр Велединский (председатель жюри), Николай Лебедев, Вера Сторожева, Элла Тухарели, киновед Всеволод Коршунов, сценарист Мария Маслова, а также сценарист и заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Фричинская.