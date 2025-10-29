Оплата публикаций

В Якутии планируют создать коммерческий кинофонд объемом 200 млн рублей

Фото: Ассоциация кинематографистов Якутии
Ассоциация кинематографистов Якутии и Корпорация развития республики обсудили запуск специализированного фонда объемом 200 млн рублей, который на коммерческой основе будет финансировать производство и продвижение фильмов. В фонд будет возвращаться доля со сборов фильмов на реинвестирование. Об этом сообщили в Ассоциации кинематографистов Якутии.

Председатель правления Ассоциации Семен Аманатов отметил, что якутская киноиндустрия нуждается в новой стратегии маркетинга и финансирования. По его словам, фонд станет инструментом для поддержки производства и продвижения фильмов, а также поможет расширить присутствие якутского кино на внешних рынках.

Генеральный директор Корпорации развития Якутии Василий Ефимов поддержал инициативу, подчеркнув, что фонд будет работать по прозрачной коммерческой схеме — доля от общих сборов будет возвращаться для реинвестирования.

Ресурсы фонда предполагается распределять между готовыми и почти завершёнными релизами, а также использовать для маркетинга и подготовки к международному прокату. Такая модель позволит не только развивать портфель проектов, но и повысить экспортный потенциал якутского кино.

Ассоциация кинематографистов и Корпорация развития договорились о совместной работе над практической реализацией проекта и приступили к подготовке к созданию фонда.

Напомним, что в 2024 году кассовые сборы якутского кино составили 157 млн рублей, а в 2025 году уже превысили 200 млн рублей. Якутские ленты регулярно участвуют в международных фестивалях и получают престижные награды. С 2019 года работы якутских режиссёров собрали более 280 наград, из которых 95 — на зарубежных фестивалях. В 2025 году картина из Якутии впервые получила сразу две премии «НИКА» — за лучший монтаж и лучшую мужскую роль (фильм «Кончится лето»).

