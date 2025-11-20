Кристина Собянина: «Сегодня всё строится вокруг искренности — людям нужны живые эмоции, естественная красота, честная подача»

О мероприятии

— Какова основная концепция вашего мероприятия?

— Moscow Fashion Fair — это пространство, где мода, искусство и энергия современной культуры соединяются в одном ритме. Для нас важно не просто показать коллекции, а создать атмосферу вдохновения, где каждый гость чувствует себя частью большого творческого процесса. Мы объединяем дизайнеров, моделей, музыкантов и зрителей в одном потоке эмоций и идей.

— Какие цели вы ставите перед собой при организации этого события?

— Наша цель — развитие модной индустрии России и поддержка новых имен. Мы создаём платформу, где талант получает внимание, а идеи становятся трендами. Нам важно не просто провести красивое шоу, а дать участникам и зрителям импульс к развитию, к действию, к мечтам.

— Как вы определяете целевую аудиторию вашего события?

— Это люди, которые чувствуют стиль, живут творчеством и любят энергию больших событий. Наш зритель — осознанный, современный, ищущий эмоции и новые смыслы. Среди гостей есть профессионалы индустрии, дизайнеры, стилисты, артисты, медиа и, конечно, публика, которая любит моду и искусство.

— Как пришла идея объединить мир моды и музыки?

— Это было абсолютно органично. Мода и музыка — это два языка одной культуры. Они дышат в одном ритме. Когда модель идёт по подиуму, а рядом звучит живой вокал — рождается не просто дефиле, а эмоция, которую невозможно забыть. Это синергия, которая создаёт настоящее искусство момента.

О процессе организации

— Как выглядит ваш процесс планирования мероприятия? С чего вы начинаете?

— Всё начинается с концепции — смысла, который мы хотим передать зрителю. Потом — формирование команды, выбор площадки, подбор дизайнеров и артистов. Дальше идёт огромная работа по координации — от графики репетиций до света, звука, логистики. Это сотни деталей, которые должны сложиться в идеальную картину.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь при организации?

— Главная сложность — время и человеческий фактор. Всё должно быть идеально, а сроков почти никогда нет. Мы работаем с людьми искусства, а значит, всегда есть место эмоциям и вдохновению. Но в этом и есть прелесть — в живом процессе, где каждое решение рождается в моменте.

— Как вы справляетесь с непредвиденными обстоятельствами?

— Главное — сохранять спокойствие и чувство цели. Мы всегда готовим план «Б» и «С». Но чаще всего помогает опыт и команда — люди, которые верят в проект так же, как и я. Мы умеем реагировать быстро и превращать любую форс-мажорную ситуацию в новую возможность.

О трендах и индустрии

— Какие тренды вы видите в фэшн-индустрии и музыке?

— Сегодня всё строится вокруг искренности. Ушло время глянцевой недосягаемости — людям нужны живые эмоции, естественная красота, честная подача. В моде возвращаются ручная работа, индивидуальные детали, природные материалы. В музыке — живой звук, энергия сцены, эмоциональная честность.

— Стало ли сложнее организовывать мероприятия?

— Да, но и интереснее. Современная аудитория стала требовательнее — она хочет смыслов, атмосферы, эмоций. Это заставляет нас расти, искать новые форматы и идеи.

— В XII сезоне ваше мероприятие посетили более 2000 человек. Как привлечь ещё больше зрителей?

— Честность и качество. Люди чувствуют, где есть живой проект, а где просто шоу. Мы стараемся, чтобы каждое событие MFFRUSSIA было наполнено душой — чтобы зритель уходил не просто с впечатлением, а с вдохновением.

— Каковы ваши прогнозы для будущего fashion- и музыкальных событий?

— Будущее за синергией и смыслом. Уже недостаточно просто красиво — нужно, чтобы за каждым образом, композицией и выступлением стояла идея. Я верю, что индустрия движется к осознанности и к созданию культурных событий нового уровня.

Личные вопросы

— Что вас вдохновляет в работе?

— Люди. Их энергия, глаза, эмоции. Когда видишь, как участники раскрываются, зрители аплодируют, а атмосфера вибрирует от вдохновения — понимаешь, ради чего всё это.

— Какие проекты запомнились вам больше всего?

— Каждый сезон MFFRUSSIA уникален. Но особенно — XII сезон. Он стал самым масштабным и эмоциональным. Это был праздник, где всё совпало: энергия, люди, музыка, свет.

— Какие советы вы дали бы тем, кто хочет заниматься организацией событий?

— Не бояться. Делать, даже если страшно. Учиться, смотреть, наблюдать, чувствовать. Главное — любить то, что ты делаешь, и помнить: в этой профессии важно не просто организовать, а создать атмосферу.

— Как вы совмещаете карьеру и личную жизнь?

— С любовью и дисциплиной. Всё возможно, если есть поддержка близких и внутренний баланс. Я стараюсь находить время для себя, чтобы сохранять энергию и вдохновение.

В итоге

— Планы у вас на будущее?

— Мы уже готовим XIII сезон — с новыми именами, идеями и масштабом. Хочется ещё больше живой музыки, международных партнёров и эмоций, которые объединяют.