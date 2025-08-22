VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Кристина Трубинова стала куратором IV Международного детского культурного форума

Фото © пресс-служба БТМ

В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах проходит IV Международный детский культурный форум — масштабное событие, которое объединяет юных талантов со всей России и зарубежья. В этом году куратором направления «Музеи и ИЗО» стала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. Под её руководством подростки исследуют, как современное искусство взаимодействует с историческим наследием, и открывают для себя музей как пространство диалога и эксперимента.
Программа форума включает семь творческих направлений, каждое из которых курирует признанный мастер в своей сфере. Здесь юные участники развивают навыки, раскрывают потенциал и находят вдохновение для дальнейшего творческого роста.

«Для Бахрушинского театрального музея работа с молодым поколением — важная часть нашей миссии. Мы стремимся к тому, чтобы музей воспринимался детьми и подростками не как строгий хранитель артефактов прошлого, а как открытая творческая площадка, где можно свободно пробовать, ошибаться, создавать и делиться своими находками. Международный детский культурный форум даёт нам редкую возможность встретиться с ребятами со всей страны, увидеть их проекты и взглянуть на искусство их глазами. Мы хотим не только делиться своим опытом, но и учиться у молодых— именно свежий, смелый взгляд помогает музеям оставаться живыми и актуальными», — рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

21 августа в шатре «ИДЕЯ» Кристина Трубинова провела творческий урок «Музей, который говорит на языке нового поколения». На примере комплексной реставрации Бахрушинского музея она показала, как создаётся современное музейно-выставочное пространство, способное увлечь и вдохновить юное поколение. Ребята искали ответ на вопрос, каким должен быть музей XXI века, предлагали свои идеи и в ходе мини-дебатов спорили о роли технологий в культурной среде. Творческое занятие прошло в формате живого диалога: ребята активно задавали вопросы, спорили и искали новые формы взаимодействия с музейным пространством, превращая разговор в совместное исследование «музея будущего». В завершение встречи Кристина Трубинова предложила участникам смело делиться своими проектами, отметив, что самые интересные инициативы Бахрушинский музей готов воплотить в жизнь совместно с молодёжью.

Уже в первый день форума участники смогли попробовать себя в роли художников и модельеров на мастер-классе «Костюмированный переполох», подготовленном командой Бахрушинского музея. Здесь они создавали миниатюрных кукол по музейным эскизам театральных костюмов, дополняя их оригинальными деталями собственного дизайна. На мастер-классе «Веер-программа» юные мастера изготовили изящные веера по мотивам старинных театральных программок — некогда обязательного атрибута культурных вечеров.

Оба занятия стали для участников настоящим путешествием в мир театральной эстетики, где история оживает в созданных ими арт-объектах.

Впереди юных участников ждут новые форматы — интерактивная игра «Мафия в стиле авангард», вдохновленная знаменитым спектаклем «Человек, который был четвергом» Александра Таирова. Это не просто командная игра, а театрализованное действие, в котором участники окажутся в атмосфере яркого театрального авангарда. Ребята примерят на себя роли мирных жителей, анархистов и тайных агентов, разгадывая сюжетные интриги и раскрывая скрытые мотивы персонажей. Игра станет одновременно творческим экспериментом и актёрской тренировкой, развивающей внимание, воображение и умение импровизировать.

Одно из ключевых событий форума – Конкурс детских инициатив в сфере культуры и искусства. В этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и соберёт десятки проектов талантливых детей со всей страны. В жюри конкурса вошла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова вместе с ведущими экспертами культурной сферы. Именно им предстоит выбрать инициативы, которые получат поддержку Министерства культуры Российской Федерации.

Ещё одним ярким акцентом форума является эксклюзивная экскурсия по будущему музейно-театральному кварталу, подготовленная специалистами Бахрушинского театрального музея. Подростки первыми познакомятся с архитектурными и ландшафтными решениями нового культурного пространства, смогут глубже погрузиться в замысел проекта и почувствовать себя его соавторами. Эта встреча станет не только сильным эмоциональным впечатлением, но и важным шагом к вовлечению молодежи в будущие творческие инициативы музея.

