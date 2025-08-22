Женские головные уборы и украшения народов Дагестана представили в музее-заповеднике «Остафьево»

В музее-заповеднике «Остафьево» откроется выставка «Женские головные уборы и украшения народов Дагестана» из Музея-заповедника-этнографического комплекса «Дагестанский аул». Выставка рассказывает о традициях ремесел ювелирного искусства народов Дагестана, заложенных предками, которые сохранялись, развивались и передавались из поколения в поколение.

Продолжателем творческого наследия отцов стал художник-ювелир Арслан Айсакадиев. Мастер работает в лучших традициях дагестанского ювелирного искусства, создает, казалось бы, чисто этнографические украшения к женскому традиционному костюму, но при этом все они стильные и весьма актуальные, могут служить прекрасным этническим аксессуаром в гардеробе современной женщины.

На выставке представлены серебряные головные украшения: разнообразные серьги, височные кольца, бляхи, платочные и налобные цепи, выполненные в старинной технике, а также традиционные украшения – браслеты и кольца, нагрудные украшения «тавка», амулетницы, платочные цепи, отмеченные самобытностью и высокой ювелирной техникой.

«Культура и традиции народов Дагестана очень разнообразны. Они формировались на протяжении нескольких веков и передавались из поколения в поколение. В основе выставки – традиции и преемственность, разнообразие творческих подходов и стилистических концепций, ритмы старины и современности», — отметил директор музея-заповедника «Остафьево»-«Русский Парнас» Андрей Лоскутов.



Дагестанский художник работал со многими известными модельерами, изготавливал аксессуары для театральных постановок, участвовал в показе коллекций в королевском дворце Альберт-холл в Лондоне, а также в Париже, Германии, Австрии, сотрудничал с «Ювелирным театром» (ЮТЭ) под руководством Максима Вознесенского. Ювелирные работы Арслана были представлены в качестве аксессуаров для моделей в жеребьевке на Чемпионате мира по футболу в Кремле.