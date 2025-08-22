VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Музей транспорта Москвы представил новую выставку «Железные леди»

музей транспорта москвы - выставка
Фото © Сергей Лукьянов / Музей транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы представил новую выставку «Железные леди», которая рассказывает о щитовом способе строительства метро с помощью тоннелепроходческих машин и о метростроевках и их профессиях. Экспозиция раскрывает прошлое и настоящее щитовой проходки через личные истории женщин-строителей. В основу идеи легла традиция называть тоннелепроходческие щиты женскими именами, зародившаяся среди шахтёров и подхваченная тоннелепроходчиками по всему миру. На выставке представлены архивные фотографии и документы, рабочие инструменты, воспоминания и интервью метростроевок, а также экспонаты из собрания Музея транспорта Москвы. Выставка приурочена к 90-летию Московского метрополитена и открыта на Северном речном вокзале до конца ноября 2025 года.

«К 90-летию Московского метрополитена мы подготовили ряд выставок, посвященных истории главной транспортной артерии города. В экспозиции «Железные леди» рассказали о технологии строительства метротоннелей с конца 19 века до современности, а также часть выставки посвятили женщинам, создававшим первые линии столичного метро», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В экспозиции переплетены две сюжетные линии. Первая повествует об устройстве и технологиях немеханизированных машин, сегодня ставших высокоточными тоннелепроходческими комплексами — ТПМК. Вторая линия посвящена «железным» леди — женщинам, которые наравне с мужчинами сооружали подземные магистрали Москвы в трудных и опасных условиях. Щиты пришли на помощь метростроевцам, заметно облегчив, а затем заменив и ручной труд. И сегодня метро строят другие железные «леди» — ТПМК, которые по традиции называют женскими именами.

«На выставке “Железные леди” мы отдаем дань уважения женщинам, которые на протяжении десятилетий трудятся на благо столицы и ежедневно берут на себя огромную ответственность за людей и город. Эта выставка объединяет историю о технологиях и человеческих судьбах, брутальную технологичность и женскую чувственность. Удивительно, что там, под землей, где, казалось бы, нет места сентиментальности, утвердилась такая необычная и нежная традиция — давать женские имена гигантским машинам, сооружающим тоннели. Эта параллель и стала источником вдохновения для нового выставочного проекта Музея транспорта Москвы», — добавила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Проходческий щит — это огромная сборная стальная машина цилиндрической формы, которая одновременно роет землю и сооружает стены тоннелей. Первый щит был изобретен инженером Марком Брюнелем и использован для создания тоннеля под рекой Темзой в Лондоне. В Советском Союзе щитовую проходку впервые применили при строительстве первой линии Московского метрополитена в 1934 году. Тогда под землей работали английская машина и отечественная, изготовленная по аналогии с зарубежной силами 26 советских заводов всего за 5 месяцев. Темпы строительства метрополитена были такими высокими, что уже через несколько лет был установлен мировой рекорд: при проходке второй очереди одновременно работало 42 тоннелепроходческих щита. В 1949 году на прокладке тоннеля между станциями «Киевская» и «Парк культуры» Кольцевой линии заработала первая механизированная машина. Современные тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) — установки, позволяющие быстро и безопасно строить метро, не нарушая ритм города. Макет современного тоннелепроходческого щита стал одной из центральных точек экспозиции. Он, а также видео- и мультимедиаматериалы помогут познакомиться с принципами работы и внутренним устройством щитов.

Другая часть выставки посвящена рассказам о женщинах Метростроя, для которых работа под землей не просто профессия, а любимое и вдохновляющее дело. Одна из героинь — Софья Александровна Киеня, которая в 1933 году первой из женщин спустилась в кессон. Это герметичная камера с нагнетаемым сжатым воздухом, работа в которой требует большой выносливости и крепкого здоровья. Другой выдающейся фигурой была Татьяна Викторовна Фёдорова. Она освоила множество подземных профессий: рыла шахты, замешивала бетон, чеканила швы на стыках стен тоннелей, и в итоге заняла должность заместителя начальника Метростроя. Специально для выставки были проведены и записаны интервью с женщинами, в которых они поделились рассказами о своем опыте и особенностях работы в Метрострое сегодня. Этот раздел проиллюстрирован архивными фотографиями и рабочими инструментами метростроевок.

Над выставкой работали Валерия Евтишенкова, куратор и научный сотрудник научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы, Елизавета Таранина, дизайнер Музей транспорта Москвы, и Ольга Трейвас, архитектор. Архитектурная концепция выставки разработана бюро Treivas и основывается на элементах подземных тоннелей. Цилиндрическое пространство выставки венчает кольцо из отрезов полупрозрачной ткани — сама инсталляция напоминает пиксельное изображение цветка. Этот образ вдохновлен классическими открытками ко Дню 8 марта — в этот праздник равенства и солидарности отмечают достижения женщин во всех сферах деятельности.

