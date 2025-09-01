Кто и как изучает иностранные языки по фильмам и сериалам

Большинство (59%) россиян до сих пор предпочитают смотреть кино в дубляже. Тем не менее растет доля зрителей, которые выбирают просмотр кино в оригинале: 13% уже смотрят фильмы и сериалы на иностранном языке, а еще 19% смотрят его с русскими субтитрами. Почти 27% россиян признались, что используют просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке как способ прокачать уровень языка, ровно столько же выбирают вместо этого занятия с преподавателями.

Разница заметна и между поколениями. Зумеры (18–25 лет) чаще всего смотрят сериалы в оригинале (50%) и короткие ролики (20%). Их любимые жанры – детективы (28%) и фантастика (19%). Миллениалы (26-40 лет) оказались менее уверенными: 46% смотрят контент только на русском, а без субтитров обходятся всего 3%. Чаще всего они выбирают полнометражные фильмы (36%) и комедии (38%). Поколение X (41-55 лет) почти не смотрит фильмы в оригинале (6%), представители этого поколения предпочитают полнометражное кино (43%) и документальные фильмы (18%).

Чаще всего россияне учат английский язык (27%). Тем не менее, в тройку лидеров по изучению также вошел китайский (6%) и испанский (3%) языки.

«Мы видим растущий интерес к оригинальным озвучкам у фильмов. Поэтому проанализировали вкусы пользователей платформы и на основе самых популярных тайтлов сделали подборку фильмов и сериалов, которые подойдут для разных уровней. Для изучающих английский мы рекомендуем легкие комедийные сериалы с простым языком и документальные фильмы о путешествиях. Например, для начинающего уровня подойдет «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», для продолжающего: «Джон Уик», для продвинутого: «Спящие псы». Для китайского самое лучшее кино – дорамы и фэнтези-сериалы, которые помогут привыкнуть к звучанию языка. Для начинающих подойдет анимационный хит: «Нэчжа побеждает царя драконов», для среднего уровня романтическая дорама: «Киберкраш», для продвинутого фэнтези-дорама: «Неукротимый». Изучение языка по кино одинаково полезно и студентам, и взрослым зрителям: оно помогает и расслабиться, и прокачать язык одновременно», — рассказывают в пресс-службе KION.

«Фильмы и сериалы отличный способ подтянуть язык, но важно правильно выбирать формат. Если вы только начинаете изучать язык по кино, начните смотреть уже знакомые вам фильмы с субтитрами на нужном языке: это снизит стресс и позволит сконцентрироваться на новых словах. На среднем уровне полезно убирать субтитры и переключаться на оригинальную озвучку, чтобы привыкать к живой речи. А тем, кто чувствует себя уверенно, стоит практиковаться на новых жанрах и актерах с разным акцентом. Такой постепенный переход делает обучение естественным и приятным», – отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.