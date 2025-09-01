VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

«Московские мастерские» станут точкой притяжения для всех

московские мастерские
Фото © пресс-служба Агентства креативных индустрий

«Московские мастерские» станут точкой притяжения для всех, кто интересуется искусством и личностным развитием.

Творческий центр подготовил обширную программу: по средам посетители смогут участвовать в мастер-классах по рисованию пейзажей и натюрмортов акварелью, гуашью и карандашами с профессиональными художниками из проекта «НеМалевичи».

По выходным же в лектории центра будут проходить разнообразные лекции по истории искусства и кинематографии. Посетители смогут узнать о тонкостях киноязыка на лекции «Азбука кино-режиссуры», раскрывающей секреты визуального повествования и монтажа; обсудить связь искусства, красоты и медицины с лектором — врачом; а также отправиться в увлекательное путешествие по символизму в сказках на лекции, на которой будут исследованы архетипы, ритуалы и мистические образы в фольклоре. Каждое занятие будет сопровождаться презентациями, живыми дискуссиями и возможностью задать вопросы экспертам. На мероприятия необходима предварительная регистрация.

Помимо лекций и мастер-классов, гости смогут посетить бесплатные экскурсии, на которых познакомятся с художниками-резидентами, увидят, как создаются произведения искусства, и при желании смогут приобрести работы мастеров.

В московской арт-индустрии работают свыше 2,8 тысячи организаций (включая индивидуальных предпринимателей), что составляет 2,5% от всех компаний в сфере креативных индустрий. Общая годовая выручка в 2023 году составила 4,8 миллиарда рублей.

Для поддержки художников, которые делают первые шаги в своей карьере, весной 2025 года Агентство креативных индустрий Москвы открыло творческий центр для художников и молодёжи — «Московские мастерские». В его составе обустроено 35 полностью укомплектованных художественных студий (живописные и гончарные мастерские), лекторий и выставочный зал. Посещение выставок и лектория открыто для публики, а резидентами «Московских мастерских» стали как опытные, так и начинающие московские художники, которые могут бесплатно воспользоваться мольбертами и гончарными кругами, специальными зонами для сушки и грязных работ, а также другой необходимой инфраструктурой для создания произведений искусства.

Москва создала целую систему развития молодых специалистов из сферы арт-индустрии. В 2024 году был запущен ряд столичных программ. Среди них — проект Агентства креативных индустрий Москвы «Арт-сезоны», в рамках которого как профессионалы, так и новички могут на безвозмездной основе участвовать в крупнейших выставках страны: АРТ МОСКВА и WIN-WIN.

Для начинающих художников и галеристов создан обучающий курс «Креатус Онлайн», который знакомит слушателей с основами авторского права и других прав интеллектуальной собственности, а также практико-ориентированный курс «Арт-практикум».

