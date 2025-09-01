Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» отмечает 5 лет в эфире

1 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», один из лидеров российского тематического телевидения, отмечает пять лет с момента запуска. Весь сентябрь в эфире — кинохиты, караоке, жанровые и режиссёрские подборки кино.

«Мосфильм. Золотая коллекция» — совместный проект «Цифрового Телевидения», медиахолдинга ВГТРК и крупнейшего российского Киноконцерна «Мосфильм». Телеканал показывает классику золотой коллекции «Мосфильма»: популярные фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также снятые на легендарной киностудии старейшие ленты «Весна», «Подкидыш», «Мечта», «Александр Невский». И конечно, современное кино: «Дети понедельника», «Сёстры», «Хитровка. Знак четырёх» и множество других картин. Чаще остальных за пять лет в эфир выходил фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — он был показан более 200 раз и, судя по рейтингам, вызывал большой интерес зрителей. В эфир неоднократно выходил и один из самых первых шедевров киностудии — «Броненосец „Потёмкин“», который также привлёк колоссальное внимание аудитории.

В рубрике «Воссозданные шедевры» зрители могут увидеть более 150 отреставрированных и оцифрованных легендарных лент киностудии. Рубрика «Год рождения» рассказывает, что происходило в стране в год создания того или иного фильма, знакомит аудиторию с редкими фактами и демонстрирует фотографии бэкстейджей из архивов Киноконцерна. Более 60 песен доступны ежедневно в рубрике «Теле-Караоке»: зрители в компании любимых героев могут петь такие композиции, как «Песенка о медведях», «Остров невезения», «Каким ты был, таким остался», «Ваше благородие, госпожа Удача» и многие другие.

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров: «Идея о создании канала „Мосфильма“, которая в своё время была предложена ВГТРК, полностью себя оправдала. За короткое время „Мосфильм. Золотая коллекция“ стал очень популярным. Я не слежу за рейтингами, но даже по окружающим меня людям вижу, что его хорошо смотрят. Это значит, что он занял совершенно особенное место в эфирной сетке и оказался успешным во всех смыслах! Как в своей коммерческой составляющей, так и в части популяризации мосфильмовского кино, а это значит, наши картины живут! Зрители могут не только смотреть классику, но и открывать для себя имена незаслуженно забытых мастеров. А это уже культурная миссия!

Моя большая благодарность ВГТРК, которая инициировала создание канала „Мосфильм. Золотая коллекция“, и, конечно, самые тёплые слова коллективу медиахолдинга „Цифровое Телевидение“, его руководителю Роберту Гндоляну! В современном телевидении довольно сложно так быстро завоевать аудиторию и репутацию».

Генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберт Гндолян: «Прежде всего хочу сказать спасибо нашим дорогим зрителям, которые выбирают канал „Мосфильм. Золотая коллекция“. Сегодня он доступен более чем 80 миллионам человек в 400 сетях операторов.

Мы задумывали телеканал для того, чтобы передать следующим поколениям часть нашего культурного кода: киношедевры, шутки, песни, цитаты, которыми мы говорим каждый день. В эфире собраны самые первые картины „Мосфильма“ — „Броненосец „Потёмкин““, „Волга-Волга“, „Весёлые ребята“, золотая коллекция Киноконцерна и современное кино — „Экипаж“, „Белый тигр“, „Любовь в СССР“. За пять лет вышло более 300 тематических киномарафонов: мы отмечаем важные для киностудии даты — юбилеи мэтров, исторические события, праздники.

Отдельно мне хочется поблагодарить идейных вдохновителей создания канала — руководителя Киноконцерна „Мосфильм“ Карена Георгиевича Шахназарова и первого заместителя генерального директора ВГТРК Антона Андреевича Златопольского — за их доверие и поддержку. И выразить особую признательность президенту „Ростелекома“ Михаилу Эдуардовичу Осеевскому: компания первой включила наш канал в свои пакеты, что сразу позволило миллионам телезрителей получить к нему доступ. Мы продолжим знакомить с шедеврами „Мосфильма“ новые поколения зрителей».

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» отметит юбилей в эфире специальными киномарафонами. Весь сентябрь с пятницы по воскресенье — тематические подборки шедевров «Мосфильма». Каждый марафон — это золотая коллекция подвигов, поцелуев, шуток, танцев, песен, цитат, признаний в любви, взглядов, погонь, а также коллекции победителей международных кинофестивалей и лидеров советского проката. Всего запланировано 12 марафонов.

Специально к юбилею выйдет новый сезон документального проекта «Мосфильм. Золотой век». Редакция телеканала в серии «Мосфильм. Телевизионный» приоткроет завесу тайны и расскажет о том, кто и как именно создаёт популярный телеканал. Далее в эфире — серии, посвящённые детективам «Мосфильма», наградам кинокартин и великим мастерам: Ролану Быкову, Сергею Бондарчуку, Марлену Хуциеву. Также к показу запланирован специальный выпуск, посвящённый 50-летию работы на «Мосфильме» его генерального директора, режиссёра Карена Шахназарова.

В графическом оформлении промокампании телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» акцент сделан на вековую историю Киноконцерна: его шедевры поддерживают связь поколений и объединяют семьи у экрана.