Киноробот-экскурсовод Аркаша встретил свой первый день рождения в Музее кино на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В октябре прошлого года в Музее кино на ВДНХ появился новый член команды — робот Аркаша. За время своей работы гидом он стал настоящим любимцем публики и провел более 700 экскурсий и интерактивных квестов.

Это не просто машина, а полноценный экскурсовод и собеседник, который общается с гостями и раскрывает секреты киноискусства. В скором времени робот получит новые возможности: он сможет управлять мультимедийным оборудованием музея.

Во время экскурсий пространство вокруг будет наполняться интерактивными элементами — автоматически будут запускаться проекции и видеоролики на экранах, создавая эффект оживающей истории. А в финале каждой программы Аркаша предложит гостям стать главными героями известных фильмов — с помощью ИИ-технологий перенесет посетителей в атмосферу кинокартин и создаст уникальные фотографии.

