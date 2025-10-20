Оплата публикаций

Поэты мира встретились на фестивале «Благодать большого снега» в Якутске

поэты мира в якутске
Фото предоставлено Вадимом Терехиным

В Якутске завершился VIII Международный поэтический фестиваль «Благодать большого снега», объединивший поэтов из Китая, Монголии, Бразилии, Ирака, Казахстана и различных регионов России. Форум традиционно служит площадкой для диалога литературных культур, содействует развитию переводческой деятельности и продвижению творчества народов Республики Саха (Якутия) на международной арене.

В числе участников — известный поэт, российский общественный деятель, генеральный координатор Ассоциации писателей БРИКС, председатель Калужского областного отделения Союза писателей России и сопредседатель BRICS Literature Network Вадим Терёхин. Его произведения переведены на основные мировые языки, в том числе на китайский, арабский, хинди, бенгальский, маратхи, английский, испанский, итальянский, немецкий, малайский, вьетнамский, румынский, турецкий, сербский, македонский, греческий, таджикский, узбекский, киргизский, якутский и другие.

В ходе фестиваля глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев вручил Вадиму Терёхину благодарность и медаль «За значительный вклад в укрепление международных литературных связей Республики Саха (Якутия) и многолетний плодотворный труд».

На встрече с руководством республики Терёхин рассказал о международных инициативах Союза писателей России, учреждении BRICS Literature Network в рамках второго форума БРИКС «Традиционные ценности» в сентябре 2025 года в Бразилии и отметил, что Союз писателей Якутии под руководством Натальи Харлампьевой станет неотъемлемой частью совместных проектов с литературами стран БРИКС.

Вадим Терёхин поделился своими впечатлениями о фестивале: «Фестиваль “Благодать большого снега” уже стал уникальной точкой встречи поэтов мира. Он даёт каждому из нас возможность познакомиться, понять друг друга глубже, услышать голоса самых разных культур. Этот живой литературный диалог формирует общее пространство ценностей и открывает новые горизонты не только для Якутии, но и для мировой поэзии».

Фестиваль проводится с 2012 года. Организаторы — Министерство культуры и духовного развития Якутии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и Союз писателей Республики Саха (Якутия).

В числе участников фестиваля в этом году — Ван Цзяньчжао и Цао Шуй (Китай), Ану Костя (Монголия), Али Аль-Шалах (Ирак), Улыкбек Есдаулет (Казахстан), Астьер Базилио (Бразилия), Фаниль Гилязов (Татарстан), Иван Ерпылёв (Оренбург), Раджаб Бадретдинов (Татарстан) и другие.

Организаторы отмечают, что фестиваль не только объединяет авторов разных стран, но и способствует появлению новых книжных, издательских и переводческих проектов, расширяя возможности для творческого сотрудничества.

