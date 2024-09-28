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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКультурные проекты получили цифровые гранты от VK

Культурные проекты получили цифровые гранты от VK

editor
By editor
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гранты вк

Подведены итоги второго этапа грантовой программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Координационный совет выбрал 41 победителя из 18 регионов России. Полученные гранты финалисты смогут направить на продвижение своего контента ВКонтакте.

Всего на получение цифровых грантов претендовал 121 проект, из них к экспертизе допустили 94, а в финал прошел 41. Среди победителей – яркие проекты федеральных и региональных институций, а также инициативы авторов цифрового контента об искусстве и культуре. Полный список доступен на сайте грантовой программы VK Гранты. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в лидерах по количеству заявок оказались Республика Татарстан, Новосибирская и Свердловская области.

Подкаст, который бы я посмотрел вечерком

В частности, Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля победу принёс проект «Подкаст, который бы я посмотрел вечерком».

По задумке, три сотрудника музея обсудят с гостями главные вопросы жизни Вселенной на примере литературных произведений. Например, зачем мы читаем детективы или почему смех – это серьезно?

В проект войдут 5 тематических слотов из видео и серии постов – каждый будет посвящён действующей выставке музея. В эпизодах подкаста «спрячут» секретные слова — зрителям предстоит собрать из них предложение, используя цифровые ключи из сопровождающего контента.

На кухне у писателя

Историко-литературный музей города Пушкина получил цифровой грант за проект «На кухне у писателя». В нём сотрудники музея снимут серию кулинарных шоу с рецептами из произведений русских писателей.

К примеру, пожарят курицу по рецепту, заимствованному из произведения Алексея Толстого «Петр Первый» и приготовят те самые свекольные блины, которые были любимым кушаньем Александра Пушкина. За приготовлением блюд ведущие обсудят интересные факты из биографий писателей и поделятся историями создания книг и рецептов.

История моей семьи

С индивидуальной инициативой «История моей семьи» дебютировала Елизавета Красная (Елизавета Красная | Искусствовед). Автор предлагает аудитории узнать больше про генеалогическое древо с помощью подкастов, видео и текстов. Искусствовед расскажет про семьи, которые с помощью технологий смогли восстановить свою историю, даст советы по поиску родственников и ссылки на полезные ресурсы, а также запишет интервью с экспертами.

Десятки миллионов на культурный контент

VK запустила расширенную программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов в начале 2024 года. Ее общий объем составил 60 млн руб., а реализация проходила в два этапа. На первом распределялись денежные гранты на создание контента, на втором — гранты на продвижение ВКонтакте.

Для участия в программе необходимо было иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус ИП и вести открытое сообщество ВКонтакте с аудиторией от тысячи подписчиков. Каждый заявитель мог подать до трех проектов. Победителями первого этапа стали 29 заявителей из 20 регионов России. Им предстоит реализовать проекты до конца 2024 года, а освоить грант на продвижение – до конца января 2025 года.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва:

«Цель грантового конкурса — дать возможность культурным проектам из разных регионов получить заслуженные внимание и поддержку. Мы стремимся создать условия, при которых такие инициативы могут развиваться и находить отклик у людей со всей страны. Это вдохновляет авторов и учреждения на созидание и дальнейшую просветительскую работу. Быть площадкой, где уникальный творческий контент и зритель могут встретиться в ленте рекомендаций за пару секунд — большая честь для нас».

Департамент по работе с сообществами VK занимается экспертной поддержкой авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках. Сотрудники департамента помогают блогерам трёх платформ в создании, улучшении и продвижении контента.

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