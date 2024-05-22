Офицер, меценат, бизнесмен Владлен ЗОЛОТАРЕВ: «Жизнь, уверен, внесет свои коррективы…»

О целях, ценностях, уважении к женщине, крутых виражах и воспитании молодых, – интервью с морским офицером, бизнесменом, меценатом Владленом Золотаревым

– Культурный человек сегодня, как бы Вы его описали?

– Человек с правильной внутренней организацией, живущий с опорой на систему ценностей. Мой дед прошел всю войну, образование у него было классов шесть, но он обладал внутренними стандартами поведения, руководствовался ими, и был именно культурным человеком, в отличие от многих встречающихся по жизни людей – начитанных, эрудированных, но при этом, можно сказать, находящихся в параллели к тому, что есть культура. Притом, нравственность – это, по-моему, про другое. Нравственность – о нравах, а они как раз во времени меняются. Важны базовые ценности.

– Что в современных нравах должно начать меняться?

– Границы мужского поведения занижены, а женского – завышены. К этому привела мода на унисексуальность. Уверен, у мужчины должны быть определенные обязанности. Молодой человек сегодня отучен воспринимать девушку как девушку, она – человек, который должен наравне все уметь делать. Мода – надстройка над нравами, и если они искажены, модным становится то, что далеко от самого понятия нравственности. Следует возрождать уважение к женщине. Это у нас в стране. О той степени исковерканности нравов, что демонстрируется в странах запада, с их людьми «кошками», «собаками», с десятками гендеров, — даже вспоминать не хочется.

– В известной песне Владимира Высоцкого поется «значит, нужные книги ты в детстве читал», — что читали Вы, поделитесь?

– Кира Булычева — то, что сейчас экранизировали, а чуть позже, из-за чего попал на флот – Виктор Викторович Конецкий, сценарист фильма «Полосатый рейс», писатель-маринист, — я его книгами зачитывался и твердо решил: пойду на флот. Жил в то время в ста километрах от монгольской границы, и никаких водоемов поблизости. Но в море влюбился благодаря его рассказам.

Когда школу закончил, английский был у меня «из двух слов», нулевой. Подал документы на штурмана дальнего плавания – судоводитель, так правильно профессия называется, во Владивостоке. И в том же году ввели вдруг экзамен – английский язык. Не рискнул, поступил в итоге в военно-морское училище.

Армия, конечно, не гражданская служба. Втянулся, и никогда бы не бросил флот, если бы не известные обстоятельства 90-х: офицерам платили крайне мало. На корабле кормили, продовольственник наш, мичман, помню, седой, как лунь, подбрасывал молодым картошечки, масла, — дома просто нечего было есть. Корабль в море – мы чувствуем себя людьми. Корабль «у стенки», начинается поиск занятий: строем походить, что-то красить, чистить. А сейчас – другое дело, те, кто остался служить, говорят, простоев нет: день-два, заправился, обновил личный состав и – в море, а там – настоящая жизнь, настоящая работа. Отрадно.

– А теперь как в известном фильме: сноуборд или лыжи?

– Сноуборд, притом, что он вошел в мою жизнь случайно. Родом я из Сибири, а там беговые лыжи, гор нет. И вот на сорокалетие мне подарили сертификат на пробные занятия с выбором спортивного направления. Старший сын, ему тогда было десять, аргументированно высказался за сноуборд, а потом предложил и математически выверенное голосование, проявив сообразительность. Выпал сноуборд, встал я на доску и влюбился в него по-настоящему.

На склонах лыжникам мешают сноубордисты, а сноубордистам – лыжники. Для сноуборда необходимо внутренне перестроиться. Чтобы ехать на доске, нужно опереться на ведущую ногу, которая на склоне впереди, и, вопреки естественному желанию, не откинуться назад, а еще и наклониться: и так, кажется, падаешь, а нужно еще усилить это ощущение, иначе не поедешь, а мозг отказывается из чувства самосохранения. Интересный спорт.

– Так и в жизни Вы сделали крутой вираж, после десяти лет службы в ВМФ, освоили новую профессию.

Владлен и Алена Золотаревы

– По рекомендации брата устроился в коммерческую фирму в области транспортной авиации. Теперь уже освоил английский и стал развиваться как специалист в международных перевозках и логистике. Строил карьеру в крупной международной компании, возглавил отдел «спецсервиса» – возили все, что не стандартно: замороженное, слишком крупное, тяжелое, — такой «спецназ» в области доставки. И почти пятнадцать лет, как это дело: логистика, авиа-, авто-, железнодорожные и морские перевозки – стало и собственным. ABIPA – от abipus , что в переводе с одного из европейских языков означает — с обеих сторон, — команда способна выполнить практически любую задачу по доставке грузов, оформлению документации, со всеми сопутствующими услугами.

– В современном оцифрованном мире каково значение именно команды для в Вашей деятельности?

– Команда – большая ценность, со многими меня связывают десятилетия сотрудничества и добрых отношений. Задачи у нас бывают нестандартные, и люди подобрались интересные. Вот, к примеру, один из специалистов работал под моим руководством еще до ABIPA, в международной компании. Под требования вакансии тогда совершенно не подходил: товаровед, сотрудник какого-то журнала, английского нет, опыта в логистике нет. Но после ознакомительной встречи с кандидатами, минут через сорок, он прислал мне на почту краткий конспект, где своими словами, но четко изложил суть сказанного. Не поленился, в каком-то смысле пропустил через себя. Это важные качества для нашего дела. По сей день он рядом, а для компании – как талисман. Именно с ним когда-то мы возили замороженного кота на клонирование…

– Что?! Замороженного кота? На клонирование?

– Ну не целиком…

Жил-был кот Тобик. И любила его хозяйка до умопомрачения. Пришло время ему скончаться. Она его похоронила, сделала могилку, каменную плиту, мы на фотографиях все это видели… И потом решили его воссоздать. Взбаламутила весь мир, нашла лабораторию в Америке, которая согласилась, без гарантий, но при наличии биоматериала все же взяться за это дело. Часть кота она заморозила. И стала искать возможность отправить такой спецгруз, получая отказ за отказом.

Пятница вечер, в офисе практически никого. Звонок из службы клиентского сервиса: здесь дама странная хочет кота замороженного в Америку отправить. И решил я не отказать ей, ну чем, думаю, кот в жидком азоте отличается от других глубокой заморозки биоматериалов? Вошли в положение. Шума много было вокруг этой истории, телевидение приехало… Тобика, насколько мне известно, так и не воссоздали. Генетика… сложная наука. Но мы со своей задачей справились.

– Каковы должны быть, на Ваш взгляд, приоритеты у подрастающего поколения? И можно ли назвать поколение 25-30-летних в какой-то степени потерянным, как иногда говорят, или все не так плохо?

– Надо бы вспомнить о высоком. Была же довольно долго мода на успех, и многие захотели стать бизнесменами исключительно ради достатка. А дальше что? Менять машинки-кораблики? Когда материальное становится основным, акценты смещаются. От достатка, конечно, отказываться не нужно, это определенная степень свободы, но все же не самоцель, а инструмент – и для внутреннего развития, и для добрых дел.

От пресыщенности жизни молодого поколения происходит много деформаций. Да и выбор достатка как приоритета происходит рефлекторно. Наблюдается позднее взросление, некоторый инфантилизм, лет до тридцати. И этому, в общем-то, способствуем сами мы – родители – из желания уберечь, помочь: образование, квартирка, машинка, — создается обстановка «отсутствия вызова». Вызова, с которым нужно справиться самому, становясь самостоятельным. Вызов такой нужен даже не столько для того, чтобы молодой человек понял, что он хочет, а чтобы он внутренне повзрослел.

Жизнь, уверен, внесет свои коррективы, и годам к тридцати пяти у поколения, выросшего в эпоху подмены ценностей, возникнет настоящее понимание важного, стоящего, с созидательным началом. Ждать осталось недолго.

С Амарией и Марией Тарасевич (Культурные Среды)