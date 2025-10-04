Леонид Агутин, Антон Беляев и SALUKI интересны молодым артистам в роли наставников

Ко Дню учителя сервис МТС Музыка опросил более 50 молодых артистов, а также узнал у мэтров индустрии Дмитрия Маликова и Владимира Преснякова их отношение к наставничеству. В роли потенциального ментора фрешмены готовы рассмотреть Басту, Диану Арбенину, Антона Беляева, Леонида Агутина и SALUKI. А для записи совместного трека со стороны уже состоявшихся музыкантов прозвучали имена Вани Дмитриенко и Mary Gu.

У 65% опрошенных молодых музыкантов есть наставник. Чаще всего это человек из профессиональной музыкальной среды: 73% респондентов рассказали, что их учителем стал артист, чье видение музыки они уважают и разделяют. Для остальных роль наставника исполняют близкие: друзья (18%) или члены семьи (9%). При этом почти половина опрошенных (47%) считают получение музыкального образования важным этапом для тех, кто мечтает о популярности.

Около четверти молодых артистов вдохновляются отношением к делу представителей старшего поколения: 22% участников опроса особенно отметили профессионализм, отдачу и уважение к выбранному пути. 20% нравится инструментальная составляющая музыки, а 17% — проработка текстов.

Когда речь заходит о выборе условного «менторского голоса» из числа уже состоявшихся артистов, молодые исполнители чаще всего называют Басту, Диану Арбенину и Антона Беляева — именно их они были бы готовы рассмотреть в качестве наставников. Несколько реже назывались Леонид Агутин и SALUKI.

МТС Музыка пообщалась с мэтрами сцены, чтобы узнать, видят ли они себя в роли наставников, что им нравится в творчестве молодых артистов, и есть ли у них кто-то на примете для записи фита.

Дмитрий Маликов, певец и композитор: «В 2012 году я запустил социально-образовательный проект «Уроки музыки», в рамках которого проходят встречи с детьми, увлеченными музыкой. На них я делюсь своим опытом, общаюсь и музицирую с ребятами. На данный момент мы проехали порядка 200 городов. Планирую и дальше развивать этот проект.

В творчестве молодых артистов мне нравится, что они яркие, смелые, не боятся экспериментов. Иногда они ведут себя нагло и вызывающе, но в этом и заключается молодость с ее задором. Сочетание напора с талантом дает очень хороший результат. Я всегда открыт к сотрудничеству и с удовольствием жду предложений. У меня нет какого-то одного или двух любимых молодых артистов. Их много, и все они по-своему интересны. В коллаборации главное найти творческое зерно, чтобы был смысл в этом сотрудничестве. Только тогда фит и сможет залететь».

Владимир Пресняков, певец и композитор: «Я уже примерял на себя роль наставника в проекте “Голос”, а сейчас набираю команду в новом сезоне “Голос. Дети”. Мне нравится делиться своим опытом с молодыми артистами, помогать им раскрыться и найти себя. А еще это всегда очень волнительно и ответственно. Стараюсь дать лучшее, что имею.

В юных талантах мне нравится, что они максимально открыты новому, готовы искать и пробовать. Слежу за многими молодыми артистами. Мне было бы интересно посотрудничать с Wildways, Ваней Дмитриенко и Mary Gu».