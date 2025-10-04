Что жители России думают о школьных годах

Имя первого учителя помнят 9 из 10 россиян. 63% опрошенных до сих пор вспоминают культовую фразу педагогов – «Звонок для учителя». 73% опрошенных считают, что сегодняшним учителям сложнее работать с современным поколением молодежи, чем их советским предшественникам, но только 7% готовы перепоручить обучение своего ребенка нейросети – таковы результаты всероссийского опроса МТС Медиа и Российского общества «Знание» ко Дню учителя.

В преддверии Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, холдинг МТС Медиа и Российское общество «Знание» опросили 1600 россиян об их отношении к школьным педагогам, предметам и правилам.

Школьные предметы

Среди самых полезных предметов, которые пригодились в жизни, вне конкуренции математика и русский язык (60% и 67% опрошенных отметили их). Чуть более половины опрошенных (52%) считают, что все предметы полезны по-своему. А лидером антирейтинга оказалась химия – 21% респондентов назвали ее наименее полезной во взрослой жизни. На втором месте антирейтинга расположилась физика (12%), причем женщины называли ее ненужной чаще мужчин (15% против 9%).

Школьные правила и «двойки за поведение»

Большинство россиян (61%) поддерживают введение «двоек» за поведение. Мужчины чаще женщин заявляли, что «двойки» по поведению ставить нужно (73% против 50%), хотя при этом чаще женщин отмечали, что учителя ругали их в школе: за разговоры на уроках (65%), поведение на перемене (46%), опоздания (36%) и списывание (30%).

Среди тех, кто выступает против строгих правил поведения в школах, 25% против запрета на окрашивание волос, 22% – против обязательной школьной формы. В столице противников запретов еще больше: 29% москвичей не устраивает ограничение на использование мобильных телефонов.

Современные учителя и нейросети

Имя первого педагога помнят 9 из 10 опрошенных. Почти ¾ россиян (73%) считают, что современным учителям сложнее работать, чем советским. Основные причины – недисциплинированность современных детей (66%) и психологически более тяжелая работа с детьми, чем раньше (63%).

Россияне до сих пор вспоминают культовые фразы педагогов – «Звонок для учителя» (63%), «А голову ты дома не забыл?» (40%), «Лес рук» (47%), «Выйди и зайди как следует» (26%), «Я сейчас рассажу эту сладкую парочку» (25%) и «Пока что ставлю двойку карандашом» (29%).

Отвечая на вопрос о том, что следует изменить в школе, большинство россиян (60%) в качестве приоритета назвали повышение дохода учителей. На втором месте (39%) оказалось сокращение количества домашних заданий, а 18% россиян предпочли бы сократить количество школьных предметов.

Доля родителей, бабушек и дедушек, готовых доверить обучение ребенка нейросети, оказалась невысокой – лишь 7%. Основные аргументы против – незаменимая воспитательная и мотивирующая роль учителя (65%), важность живого общения в классе (64%) и необходимость личного участия взрослого в образовательном процессе (61%). Среди тех, кто все же доверил бы обучение ребенка нейросети, главными аргументами стали адаптивность ИИ под уровень ребенка (57%) и его непредвзятость (56%).

Ностальгия по школьным годам в книгах и фильмах

По данным медисервисов холдинга МТС Медиа, ностальгия по школьным годам и интерес к работе педагогов находят отражение в выборе развлекательного контента. Так, по данным книжного сервиса «Строки», самой популярной книгой о педагогах и школе стала повесть «Время всегда хорошее» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Также в лидерах по популярности – сборник реальных историй «Будни учителя» Павла Астапова, роман Владимира Набокова «Пнин» о профессоре русского языка и литературы и «Работа над ошибками» Юрия Полякова.

В онлайн-кинотеатре KION представлено множество фильмов и сериалов об учителях и наставниках. Среди них сериал «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких о силе искусства, советский фильм «Доживем до понедельника» об учителе истории, который уже стал классикой российского кинематографа. Также среди пользователей KION большой популярностью пользуются умилительная картина «Школа Мистера Пингвина» о преподавателе с необычным ассистентом и фильм «Самая нескучная школа», который показывает, что учителя – это не скучные наставники, а люди, способные на самые яркие поступки.