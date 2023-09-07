«Летучий голландец»: Новая опера открывает 33 сезон премьерой Рихарда Вагнера

В октябре 2023 года Московский театр Новая Опера имени Е.В. Колобова откроет 33 сезон. Первой премьерой станет постановка оперы «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Показы состоятся 6, 8, 10, 12 октября. Спектакль готовит творческая команда, известная смелыми сценическими решениями и новаторскими трактовками произведений: музыкальный руководитель и дирижер Филипп Чижевский, режиссер-постановщик Константин Богомолов, художник-постановщик Лариса Ломакина.

Режиссер Констанин Богомолов

Этот спектакль – первый опыт совместной постановки двух российских театров: Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова и Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. На пермской сцене показы прошли в апреле 2023 года.

Постановка «Летучего голландца» Р. Вагнера посвящена сразу нескольким датам: 210-летию со дня рождения композитора (1813–1883) и 180-летию со дня мировой премьеры оперы в Дрездене (1843). В России оперу впервые исполнили 125 лет назад в рамках петербургских гастролей немецкой труппы Ганса Рихтера (1898). Через несколько лет состоялась первая российская постановка в Большом театре (под названием «Моряк-скиталец», 1902). На этой же сцене был реализован исторический проект: в 2004 году «Летучий голландец» стал первым спектаклем-копродукцией, осуществленной вместе с Баварской оперой. Символично, что сегодня именно это произведение создало еще один прецедент – первую театральную копродукцию внутри России.

Для Новой Оперы музыка Рихарда Вагнера – репертуарная ценность. В афише театра – оперы «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда». Теперь эти вершины вагнеровского искусства дополнит «Летучий голландец» – опера, только открывающая путь в зрелый период творчества композитора.

Сценическое решение режиссера-постановщика Константина Богомолова подчеркивает несколько важных тем, поднятых Вагнером в «Летучем голландце». Прежде всего, приковывает внимание трактовка образа главного героя. Исследователи творчества композитора сравнивают Летучего голландца, бросившего вызов высшим силам, с Манфредом, Фаустом, Максом из «Вольного стрелка» К.М. фон Вебера. Голландец – невольник судьбы, который мечтает об освобождении благодаря верной любви. Именно невольником, заключенным, особо опасным преступником он и предстает в спектакле Константина Богомолова.

Маэстро Филипп Чижевский, режиссер Константин Богомолов и художник Лариса Ломакина впервые представят постановку в Новой Опере.

В постановочную группу спектакля вошли: художник по свету Иван Виноградов, художник по видео Алан Мандельштам, моушн-дизайнер Михаил Мясников, хормейстер Юлия Сенюкова.

Главные партии репетируют ведущие солисты Новой Оперы. В роли Голландца – Анджей Белецкий, участник многих премьерных спектаклей последних сезонов («Кармен» Ж. Бизе, «Стиффелио» Дж. Верди, «Иоланта / Карлик» по операм П.И. Чайковского и А. фон Цемлинского); Андрей Борисенко, исполняющий и классические, и современные оперы («Доктор Атом» Дж. Адамса). Для обоих артистов музыка Вагнера входит в основной репертуар (партия Фридриха фон Тельрамунда в «Лоэнгрине»). В роли Сенты – Марина Нерабеева, лауреат премии «Золотая Маска» за исполнение партии Мари и Мариэтты в спектакле «Мертвый город» Э.В. Корнгольда; Ольга Терентьева, успешно исполняющая главные партии в постановках вагнеровских произведений в Новой Опере и Мариинском театре (Эльза в «Лоэнгрине», Изольда в «Тристане и Изольде»).

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