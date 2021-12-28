Швейцарские часы — элитный аксессуар, который подчеркивает статус своего владельца. Их стоимость может исчисляться десятками тысяч долларов. Швейцарские часы вне времени и моды — они актуальны всегда и везде.

В мире существуют десятки брендов-производителей таких часов. Их можно поделить на несколько классов: высокое искусство, люкс, премиум, начальный уровень, премиум фэшн и фэшн. Одни из самых дорогих в мире брендов — это Breguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin.

Как продать и купить швейцарские часы выгодно

Вопрос о продаже чаще всего встает из-за проблем с деньгами. Швейцарские часы являются отличным вложением денег. И если выгодно реализовать их, можно оказаться владельцем немалой суммы денег.

Продавать по объявлениям опасно, на аукционах или в комиссионках — долго и ненадежно, так как результат непредсказуем. Наилучший вариант как для продажи, так и для покупки — ломбард швейцарских часов.

Что такое часовой ломбард

Это компания, которая специализируется на скупке элитных наручных часов. Помимо часов в такой ломбард как правило можно сдавать и другие ценности. В часовом ломбарде работают профессионалы, которые быстро и правильно оценят любую модель.

В часовом ломбарде можно:

Продать швейцарские часы;

Купить швейцарские часы. Они попадают в собственность ломбарда двумя способами: выкуп и просрочка клиентом выплаты займа;

Заложить швейцарские часы, получив на руки сумму денег в долг. Займы — популярнейшая услуга ломбардов, отличающаяся простотой и доступностью.

Оставить швейцарские часы на хранение — в ломбарде есть все условия для содержания ценностей.

Как продать швейцарские часы в часовой ломбард

Чтобы продать часы, нужно сначала грамотно выбрать ломбард. Стоит изучить сайт компании и заказать онлайн оценку в нескольких местах. Онлайн оценка — это удобная услуга, которая позволяет не ездить по ломбардам, а найти наиболее выгодное место, не выходя из дома.

Если результат онлайн оценки устроил, можно ехать в выбранный ломбард. Там проведут финальную оценку, объяснив, из чего сложилась стоимость. На цену швейцарских часов влияет состояние, редкость и популярность модели, производитель и год выпуска и многое другое. Также важно, есть ли к данным часам пакет документов.

После оценки сразу совершается сделка, клиент получает на руки полную сумму денег. Не нужно ждать, пока найдется покупатель — очень удобная система.

Как получить займ в часовом ломбарде

Иногда часы не хочется продавать, ведь они могут представлять не только материальную ценность для владельца. В таком случае лучше сдать вещь в ломбард швейцарских часов https://soclombard.ru/, а затем ее выкупить.

Такие займы отличаются быстротой и простотой. Не требуется обширный пакет документов, только паспорт клиента. Клиент может попросить в долг любую сумму в пределах оценочной стоимости швейцарских часов.

Выплачивая долг, клиент выплачивает его с процентами. Процентная ставка в порядочном ломбарде фиксированная, максимальная сумма переплаты известна еще на стадии заключения договора. Если клиент не сможет выкупить часы вовремя, они остаются ломбарду.

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