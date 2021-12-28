Фонд Потанина поддержит музейные инициативы, которые способствуют укреплению роли музеев как активных участников социально-экономической жизни региона.

Благотворительный фонд Владимира Потанина открывает прием заявок на новый конкурс «Креативный музей», направленный на поддержку проектов, способствующих сбалансированному социально-экономическому развитию своих регионов и развивающих сотрудничество между некоммерческим сектором и творческими предпринимателями для достижения устойчивых социальных и экономических результатов. Грантовый фонд конкурса составляет 60 млн рублей. Максимальный размер индивидуального гранта – 3 млн рублей.

«Креативный музей» является частью благотворительной программы «Музей без границ». Цель конкурса — усиление открытости музеев к участию в социально-экономической жизни регионов и повышение их статуса как участников развития творческой экономики, укрепление позитивного имиджа регионов, а также содействие консолидации творческих сил в регионах для производства культурного контента и креативных продуктов нового качества. Подобная консолидация будет способствовать созданию благоприятной среды для успешного развития человеческого капитала в музейной сфере и появлению новых направлений музейной деятельности, что, в свою очередь, позволит привлекать творческих профессионалов в регионы, расширять аудиторию музеев и развивать креативные компетенции специалистов сферы культуры.

«Тема креативности интегрирована в саму миссию Фонда. Уже более 20 лет мы поддерживаем творческих профессионалов и на практике видим, насколько тесно культура связана с креативными индустриями. Современный музей может одновременно заниматься продвижением культурного наследия в обществе и быть площадкой для реализации творческих идей. Это сильный партнер, заинтересованный в привлечении новых аудиторий и создании оригинальных продуктов, а масштабная сеть музейных организаций по всей стране – перспективный ресурс для развития креативного предпринимательства в регионах. Музей может предложить не только материал для интерпретации (например, доступ к коллекциям и результатам музейных проектов и исследований), но и богатый потенциал музейных команд, готовых формулировать актуальную проблематику для музея, города и региона», – рассказывает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Проекты-победители конкурса расширят традиционный набор визуальных музейных решений, коммуникативные, исследовательские, просветительские практики музеев, способы интерпретации и презентации локального наследия. Идея новой интерпретации музейных коллекций и их включения в современный социально-экономический контекст поможет сформировать партнерства нового типа – между музеями, общественными пространствами, предприятиями творческих индустрий, креативными профессионалами, и дать новый импульс местным сообществам для участия в развитии локальных экономик.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Фонда Потанина. О начале приема заявок на портале Фонда будет сообщено дополнительно.

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