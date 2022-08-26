Лучшие места для живописных пикников в Москве

Приятно провести время в парке можно отправившись на пикник. В парках культуры и отдыха, подведомственных Департаменту культуры, нет точек, где можно разводить огонь, зато можно найти множество полянок, где можно расстелить плед и отдохнуть. Кроме того, на территории нельзя распивать алкогольные напитки, курить, оставлять мусор.

В Парке Горького уютно расположиться с пледом можно на любом газоне в Партере, например, с видом на фонтан — это одна из самых популярных локаций. Чуть глубже в парке можно найти места для отдыха в тени — для жаркой погоды. По пути можно выбрать чай или кофе, чуррос или пиццу в любом из кафе или киосков. Разнообразить отдых можно, прокатившись на велосипеде или на лодке.

Можно устроить пикник в музее скульптур под открытым небом — в парке искусств «Музеон». Несколько кафе расположены на Крымской набережной: бургеры, шаверма, салаты, а рядом с Зеленой Школой есть небольшое кафе, где можно взять на вынос выпечку, вафли, мороженое. Для отдыха можно выбрать любое место, главное — не наносить вреда скульптурам.

Одна из самых живописных локаций Измайловского парка — берега Круглого пруда. Устроившись здесь, можно наблюдать за утками и лодками, наслаждаться видом на Большое колесо обозрения и зеленый остров в центре пруда. На газоне напротив главной сцены и за Большим колесом обозрения есть лежаки. Кроме того, в центральной части парка расположены пункты проката, детские аттракционы и площадки, лодочная станция, кафе и различные спортивные площадки.

Любимое место гостей зоны отдыха «Красногвардейские пруды» — площадка с деревянным покрытием перед плавучей сценой на Нижнем Красногвардейском пруду. Отсюда открывается вид на пруд и небоскребы Москва-сити, поэтому часто здесь устраивают тематические фотосессии. А по берегам Среднего Красногвардейского расположены небольшие нависающие над водой балконы.

Музей-заповедник «Царицыно» — лучшее место для тех, кто любит отдыхать на природе. С Дворцовой поляны открывается вид на Большой дворец, рядом — маркет, в котором можно купить угощения. Многие посетители любят отдохнуть на берегу Среднего пруда — там лежат огромные, на всю семью, пуфы, а за атмосферой старинного парка рекомендуем отправиться на Верхний Царицынский пруд. Здесь открываются прекрасные виды, запланированные еще в XVIII веке. Нижний пруд — заповедная территория, где нет ничего лишнего: только шелковая луговая трава, голубое небо, зеркало огромного пруда и птицы. В парке есть несколько киосков, где можно взять кофе и булочку, и ресторанов — почти все блюда можно заказать на вынос.

Уютное место для отдыха можно найти и в ландшафтном парке «Митино». На этой территории сохраняются естественные природные ландшафты, богатые разнотравьем, много деревьев и цветов. Любители прохлады отыщут полянки в тени деревьев, к услугам желающих понежиться в солнечных лучах – обширные луга. На смотровой площадке парка можно увидеть все окрестности далеко вокруг, а на пикник у воды приглашает берег Пенягинского пруда. Здесь же можно полюбоваться на грациозных лебедей-шипунов. Они совсем не боятся людей и с удовольствием позируют для фотосъемки. Напоминаем, что подкармливать их своими продуктами не стоит, это вредно для здоровья птиц.

На склонах сквера по Олонецкому проезду вдоль берега Яузы можно не только устроить пикник, отдохнуть и позагорать, но и полюбоваться многочисленными утками и чайками. Пернатые вполне комфортно чувствуют себя в этом московском уголке природы: добывают пищу и выводят птенцов. Напоминаем, что подкармливать их своими продуктами не стоит, это вредно для здоровья птиц. Здесь можно позаниматься спортом или поиграть в волейбол на площадках, которые находятся недалеко от берега реки. В сквере есть несколько киосков «Москофе», где можно взять напитки и закуски. Также в парке расположены тележки с мороженым.

Скрыться от палящего солнца и замечательно провести время на пикнике можно в Яблоневом саду Перовского парка. Аромат фруктовых и хвойных деревьев создаст хорошее настроение, пение птиц, которые облюбовали тенистые деревья, успокоит и настроит на романтический лад. Любители активного отдыха могут совместить пикник с игрой в пляжный волейбол или бадминтон на специально оборудованной песчаной площадке. Неподалеку от Купавенского пруда расположены павильоны, где можно взять освежающий безалкогольный мохито, фруктовый смузи, лимонад, а для прохладной погоды подойдет кофе на растительном молоке или горячий шоколад. В продаже имеются как легкие закуски, вроде печенья и другой выпечки, так и аппетитная итальянская мини-пицца.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» оборудована зона отдыха у воды без купания. Это место отлично подходит для пикника в кругу друзей. Провести время вместе можно любуясь ярким закатом, видом на воду и роскошным каскадом летней зелени. Неподалеку от Восточного Терлецкого пруда есть спортивная зона, где расположен теннисный корт с естественным покрытием, баскетбольная площадка и столы для игры пинг-понг. Неподалеку от песчаной зоны отдыха у воды есть небольшое кафе, где можно взять свежевыжатый апельсиновый сок, чай и кофе, поиграть в настольные игры.

Зона отдыха за верандой ресторана «Буррата» сада «Эрмитаж» — излюбленное место отдыха посетителей, готовых ловить солнечные лучи. Отсюда открывается вид на центральную площадь с фонтаном, пестрые цветники и пышный розарий. Рядом расположены фудкорт. Теневая часть, около памятников Виктору Гюго и «Сердце», подойдет тем, кто хочет спрятаться от солнца. Вблизи расположены миниатюрные цветники, Летняя эстрада и фонтанная зона.

В усадьбе Воронцово пикник можно устроить в любом удобном месте, кроме дубравы, однако особой популярностью пользуются три места. В Китайском саду можно погрузиться в экзотическую атмосферу, передающую дух стилизованных усадебных садов. С центральных полян парка открывается вид на здания конца XVIII – начала XIX вв и уникальную особо охраняемую природную территорию – дубраву. А поляны в “запрудной части” парка – ближе к метро Новаторская – меньше просматриваются, поэтому именно там посетители любят загорать. На территории усадьбы можно поиграть в бадминтон, пинг-понг, волейбол, покататься на лодках, велосипедах, сводить ребенка на детскую площадку, сходить на бесплатные тренировки. В кафе на территории можно взять пиццу, приготовленную в дровяной печи, хот-доги, бургеры, выпечку, лимонады, кофе, чай.

В парке «Сокольники» с комфортом можно отдохнуть на Солнечной поляне или Кинополяне. Разнообразить отдыха можно, посетив Большой розарий и орнитарий (вход платный). Недалеко от Солнечной поляны находятся шахматно-шашечный клуб и детские площадки, а также кафе Crafted Grill Bar Park, в котором можно взять блюда на гриле.

Зеленые полянки под яблоневыми деревьями парка «Ангарские пруды» создадут настроение и дадут ощущение прохлады в знойный летний день. На территории парка можно бесплатно поиграть в настольный теннис, бадминтон, а в кафе взять пиццу, пончики, а также кофе, чай или прохладительные напитки.

На территории усадьбы Алтуфьево есть беседки со столами и лавочками с красивым видом на усадьбу или пруд. На территории парка можно бесплатно поиграть в волейбол, баскетбол.

В парке «Фили» одна из популярных локаций — деревянные настилы вдоль набережной и вокруг Нарышкинского пруда. Здесь можно уютно устроиться в тени деревьев с живописным видом на пруд и наблюдать за птицами. Неподалеку есть кафе, где можно взять угощение на вынос.

Любителей солнца ждет парк «Ходынское поле». Здесь можно выбрать локацию у декоративного пруда или же устроиться на одном из холмов с видом на район. Кроме того, холмы оборудованы зонами для принятия солнечных ванн и гамаками.

Одно из самых любимых посетителями мест для пикников в парке «Кузьминки» — зеленый берег Шибаевского пруда вблизи воды и ярких лодок с отдыхающими. Побережье Верхнего Кузьминского пруда понравится любителям панорамных видов — отсюда можно наблюдать историческую часть парка: музыкальный павильон Конного двора, гроты, Львиную пристань, мостики XIX века. В центральной части парка, недалеко от входа, расположена Солнечная поляна. Само название говорит, что это место идеально подходит для летнего отдыха. Рядом с поляной можно найти несколько кафе и взять с собой любимые блюда. На склоне Шибаевского пруда есть несколько мобильных точек, где можно взять еду с собой. Недалеко от побережья Верхнего Кузьминского пруда расположено кафе «Панорама».

Парк «Дружбы» — городской пейзажный парк с каскадами прудов. Здесь приятно гулять, в том числе устраивать пикники на береговой линии Фестивальных прудов. Гости парка могут расположиться с пледом на лужайке или на камнях-скамейках около воды. На тихих аллеях парка в восточной части оборудованы современные беседки для отдыха.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.