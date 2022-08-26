Участница шоу «Песни на ТНТ» Оля Кекс выпустила новую песню «Записками тайными»

В последнюю пятницу лета этого года, Оля Кекс представила долгожданную новинку «Записками тайными». В песне артистка рассказывает о любви, которую невозможно забыть, как бы сильно этого не хотелось. Многим знакомо это чувство, когда абсолютно всё напоминает об одном человек и уже просто не хватает физических сил даже думать о нём.

Настроение песни передаёт чувство безмерной тоски и несправедливости, большой любви и преданности, чувство ненависти и желание простить. Финальный вариант песни получился по-доброму грустным, будто первый спокойный выдох, после длительного и тяжелого пути.

«Песня родилась совершенно случайно. Я ехала из Петербурга в Москву и перед отправлением поезда нашла в рюкзаке давнюю записку от человека, которого уже в тот момент хотелось забыть. И эта записка стала своего рода неким погружением в омут воспоминаний, из которого сложно выбраться. Именно в такие моменты в голове появляются максимально честные слова. В этот день у меня был с собой даже ноут с музыкальной программой, поэтому я приступила к написанию немедленно, а в Москву приехала с уже готовой демкой!», – рассказывает об истории создания песни Оля Кекс.

Оля Кекс – молодая артистка из Санкт-Петербурга, впервые громко заявив о себе благодаря битбокс роликам в интернете. Последующее участие в шоу «Песни на ТНТ» раскрыло в ней талант автора, где Оля выступила перед Тимати и Максимом Фадеевым, которые оценили не только её харизму, но и блестящий текст авторской композиции. Как сама Оля говорит про своё творчество: «Все песни основаны на реальных событиях, а главное – на реальных чувствах».

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