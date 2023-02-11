Лучшие способы изучения английского дома

Самостоятельное изучение английского языка подразумевает, что исключаются занятия с репетитором или в группе. Этот метод лишь с первого взгляда кажется сложным. Простоту доказывают люди, которые достигли успеха.

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Важна правильная мотивация, не помешает так же организованность и желание достичь поставленной цели. Сеть интернет предоставляет огромный выбор различных обучающих материалов.

Насколько реально выучить английский онлайн самостоятельно

Для многих этот метод оказался эффективнее посещения группы, занятий с репетитором, других традиционных вариантов.

При изучении можно использовать:

уроки в формате видео, аудио;

самоучители, разговорники;

пески, фильмы;

видеоблоги.

В интернете достаточно так же другой полезной информации.

Плюсы и минусы

Занятиям необходимо посвятить хотя бы полчаса ежедневно. Слушать аудио и смотреть видео можно в пути, чтение и письмо оставить на вечер. Лучшее начало — видеоуроки.

Преимущества онлайн обучения:

возможность самостоятельной разработки графика и определения темпа обучения (нет необходимости подстраиваться под репетитора или группу);

самостоятельный выбор метода изучения языка, программы;

экономия времени (никуда не нужно ехать);

экономия денег (даже при покупке материалов затраты меньше, чем на групповые занятия или репетитора);

возможность в любой момент вернуться к пройденному материалу;

развитие навыка анализа информации.

Отсутствие контроля и общения не мешает, если есть твердая мотивация. При правильной организации не всегда требуется много времени. На практике результаты проявляются быстро.

С чего начать?

Основа успеха — мотивация, на втором месте комплексность обучения (включение в программу слушания, говорения, чтения, письма).

Смотрите видеоурок и узнайте, что такое пассивный залог в английском и как его использовать.

Правильное начало — просмотр видео. При наличии минимума знаний все проходит быстро, легко. Первыми изучаются слова и фразы, потом предложения, короткие рассказы. Все материалы обычно содержат перевод.

Для развития навыков письма выписываются слова/предложения, говорение совершенствуется во время занятий с носителем языка. Завести знакомства с иностранцами в интернете не составляет труда. Слушание прекрасно развивают аудиоуроки, песни на английском с переводом, сериалы и фильмы с субтитрами.

На данный момент пожить в англоязычной стране сложно. Оптимальный вариант — общение по скайпу. Собеседников можно найти на форумах, которые созданы для обучения русскому языку. Общение полезное и взаимовыгодное, совершенно бесплатное.

Сколько времени требуется

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как график и интенсивность обучения определяются самостоятельно. Кто-то справляется за пару месяцев, кому-то требуется гораздо больше времени.

Средний показатель — 3 месяца при продолжительности ежедневных занятий до получаса. Этого времени достаточно для понимания разговорной и письменной речи, внятного выражения своих мыслей.

Самостоятельное изучение английского — удобный, эффективный, современный метод, позволяющий сэкономить деньги и время. Достоинства и недостатки успели оценить многие.

Большинство закончили обучение успешно, получили новые должности и завели интересных знакомых. Интернет доступен почти везде, даже в самых маленьких населенных пунктах. Для их жителей самостоятельное обучение английскому является единственным доступным методом достижения поставленной цели.

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