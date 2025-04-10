МХТ выпустил книгу-исследование «Братья Карамазовы»

Исследование посвящено знаменитому спектаклю Вл. И. Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» по одноименному роману Ф. М. Достоевского. Издание подготовлено Научным сектором Школы-студии МХАТ и Музеем МХАТ. Книга выпущена в серии «Библиотека Биеннале театрального искусства» – совместного проекта фестиваля «Уроки режиссуры» и издательства «Navona».

Спектакль «Братья Карамазовы» Вл. И. Немировича-Данченко 1910 года стал одной из этапных постановок Московского Художественного театра, вобравшей в себя его опыт работы над «новой драмой» и над русской классикой. Созвездие великих актеров, новые принципы работы с авторским текстом, новые подходы к построению сценического действия, оказавшие влияние на весь мировой театр, наконец, открытие для сцены великого писателя и мыслителя Ф. М. Достоевского.

В книге впервые публикуется текст инсценировки романа «Братья Карамазовы», комментарии, научные статьи, посвященные спектаклю, историческому контексту и полемике, вокруг него развернувшейся.