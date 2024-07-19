РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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LYM ART в коллаборации с ЦСИ М’АРС создали пространство технологического искусства «Код света»

editor
By editor
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код света

Центр современного искусства М`АРС представил концептуальный выставочный проект «КОД СВЕТА» и открыл новое направление в искусстве — МЕДИТАТИВНЫЙ АРТ, где технологии играют ключевую роль, соединяя человека с его творческим потенциалом.

Создатели инсталляций – команда LYM ART – приглашают зрителя исследовать самого себя и свой потенциал через медитативные технологические процессы. Здесь каждый может выбрать свой сценарий поведения: остаться наблюдателем или активно включаться в процесс, переоткрыть глубинные смыслы или насладиться технологическим совершенством. Итог один — новый опыт для каждого гостя, никогда не испытываемый ранее, и тотальная перезагрузка систем организма.

Инсталляция «ВХОД-ВДОХ. ВЫХОД-ВЫДОХ» – мультимедийное пространство, в котором синтез отточенных движений, важных смыслов, авторской музыки, сотни диодов, графики и художественного света создаёт терапевтический эффект и приводит зрителя к новым ощущениям. В основе инсталляции – ритм дыхания, соединённый с движением кинетических «лепестков». Применяемая здесь технология  – собственная уникальная разработка компании LYM. Авторы рассматривают дыхание как основу жизни и её цикличности: в каждом вдохе – стремление жить, в каждом выдохе – готовность умереть. Зрителю предлагается синхронизироваться с технологиями, чтобы прочувствовать свой ритм, найти свой уникальный код дыхания.

Инсталляция «Light Your Guide» – пространство для чувственного проживания опыта, где картины света и взаимодействие с ними дают зрителю возможность поразмышлять и вспомнить, кем он является. Свет рассматривается как истина, которая пронизывает материю и является её неотъемлемой частью. Так десятки лазеров наполняют пространство неповторимыми  рисунками и формами, активируя воображение и проникая внутрь. Соприкасаясь с кожей, свет синхронизирует внутреннее и внешнее: луч может как исказиться и оттолкнуться  от  гостя, так и пройти словно сквозь него, задерживаясь и освещая все внутри, тем самым расширяя восприятие реальности. Инсталляция дает возможность услышать музыку света, распознать его сообщения и даже почувствовать его аромат, в котором сокрыты ноты ладана – катализатора глубокой духовной работы, и лайма – триггера к пробуждению и материализации замыслов. 

«КОД СВЕТА» — уникальная возможность увидеть и прочувствовать силу трансформационных инсталляций, уже получившие признание и популярность у зрителей на международных мультимедиа-арт фестивалях INTERVALS и НУР.

LYM ART – направление внутри международного продакшена креативных технологий LYM, сочетающего мировые тренды и собственные уникальные разработки. В пространстве LYM ART медиахудожники исследуют технологии для переосмысления глубинных смыслов. Сейчас фокус внимания авторов направлен на создание медитативных практик в технологическом искусстве. 

Фото — Антонина УГАРИНА

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