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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Песня про любовь»: Михаил Гуцериев и лидер группы «Рондо» Александр Иванов представили яркий клип

editor
By editor
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18 июля вышла в свет экранизация «Песни про любовь» в исполнении легенды отечественной рок-сцены, лидера группы «Рондо» Александра Иванова. Премьера композиции на стихи Михаила Гуцериева состоялась ещё весной в рамках премии «Шансон года 2024» на сцене концертной площадки «LIVE Арена».

«Песню про любовь» тепло приняли зрители, и она прочно закрепилась в чартах ведущих музыкальных радиостанций. Теперь поклонники «рондовских» рок-баллад смогут всесторонне оценить всю образность, заложенную создателями видео. К слову, музыку к «Песне про любовь» написал Сергей Ревтов, режиссёром клипа выступил Рустам Романов.

«Название у песни классное, очень непринуждённое, – поделился эмоциями Рустам Романов, – а стихи будто отправляют тебя в путешествие в глубины души главного героя. Хочется окунуться в воспоминания, которые его тревожат, с которыми он борется, передать настроение героя с помощью аллегорий, метафор. Мы постарались выполнить это путём показа оживающих картин старинной усадьбы».

Для съёмок клипа действительно была выбрана усадьба XVIII-XIX века в заповеднике Романцевские горы Тульской области. Режиссёрской группе и всем участникам «Рондо» не так просто было добраться до заповедника – в Москве и Туле шли проливные дожди. Но в дни съёмок погода оказалась благосклонной к участникам проекта. В свете заката старинное имение выглядело завораживающе, создавался эффект полного погружения в прошлое.

Съёмки растянулись на несколько дней. По словам режиссёра, Александру Иванову, несмотря на серьёзные физические нагрузки, постоянное нахождение в кадре и многочисленные вокальные дубли, удавалось держать высокий творческий тонус на съёмочной площадке.

«Михаил Гуцериев, без лишних слов, мой любимый поэт, мой старый друг. Его поэзия очень точная, она всегда пропущена через его сердце, через его личный опыт, – говорит Александр Иванов. – Благодаря Сергею Ревтову музыка, мне кажется, очень тонко передаёт драматизм стихотворения. Всё это позволило снять нам полноценный, качественный художественный фильм».

Сотрудничество Александра Иванова с Михаилом Гуцериевым началось несколько лет назад с песни «Забытая». Клип этой песни собрал более пяти миллионов просмотров в различных социальных сетях. По словам артиста, и «Песня про любовь», и «Забытая» являются для него во многом автобиографичными. Ведь речь в них идёт о сильном чувстве, забыть которое невозможно.

Остался в прошлом летний день в июле,
 Раненые поцелуи, 
Боль
 Что с тобой, любовь?

Снова в моём сердце рвутся пули –
 Огненные поцелуи! 
Вновь, 
Как последний бой,
 Песня про любовь.

«Несмотря на все переживания, – продолжает Александр Иванов, – конечно, жизнь – лучший сценарист, и мы все надеемся на счастье и на новые яркие чувства». вь…

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