Makhmudov Gallery принимает участие в Cosmoscow 2025

Онлайн-галерея современного искусства Makhmudov Gallery объявляет об участии в 13-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Галерея представит проект художника Сергея Лаушкина.

Makhmudov Gallery — независимая галерея, которая поддерживает художников, работающих вне диктата трендов и коммерциализации. Галерея делает акцент на авторов, для которых важны мастерство, эмоциональная достоверность и интеллектуальная глубина.

«Современное искусство всё чаще подчинено трендам и алгоритмам. Мы же показываем тех художников, кто идёт своим путём. Для нас участие в Cosmoscow — это возможность заявить о философии галереи и поделиться с публикой тем, что действительно важно», — говорит основатель галереи Валерий Махмудов.

Сергей Лаушкин — художник и теоретик, автор концепции «ступенчатых ритмов». Его работы исследуют движение и пространство как череду прерывистых импульсов, разрушая иллюзию плавности восприятия.