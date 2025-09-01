VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Makhmudov Gallery принимает участие в Cosmoscow 2025

Сергей Лаушкин. Гребцы. 2023. Холст, песто, 190x120 см
Онлайн-галерея современного искусства Makhmudov Gallery объявляет об участии в 13-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Галерея представит проект художника Сергея Лаушкина.

Makhmudov Gallery — независимая галерея, которая поддерживает художников, работающих вне диктата трендов и коммерциализации. Галерея делает акцент на авторов, для которых важны мастерство, эмоциональная достоверность и интеллектуальная глубина.

«Современное искусство всё чаще подчинено трендам и алгоритмам. Мы же показываем тех художников, кто идёт своим путём. Для нас участие в Cosmoscow — это возможность заявить о философии галереи и поделиться с публикой тем, что действительно важно», — говорит основатель галереи Валерий Махмудов.

Сергей Лаушкин — художник и теоретик, автор концепции «ступенчатых ритмов». Его работы исследуют движение и пространство как череду прерывистых импульсов, разрушая иллюзию плавности восприятия.

