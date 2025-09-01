VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов примет участие в работе жюри «Интервидения»

Мансур Ташматов - певец, народный артист Узбекистана

Народный артист Республики Узбекистан, заслуженный артист Узбекской ССР, лауреат международных конкурсов, певец и композитор Мансур Ташматов будет представлять свою страну в Международном профессиональном жюри конкурса «Интервидение».

Мансур Ташматов родился в 1954 году в семье известного композитора, народного артиста Узбекистана Ганиджана Ташматова, который за свою жизнь организовал большое количество музыкальных ансамблей, оркестров, открыл много новых талантливых имен и написал более 150 песен и композиций.

Мансур Ташматов пошел по стопам отца и всю свою жизнь посвятил творчеству и развитию эстрады в республике. После окончания Ташкентского государственного театрально- художественного института (сегодня Государственный институт искусств Узбекистана) по специальности «Актер музыкальной драмы и комедии» Мансур Ганиевич начал свой путь в профессии с участия в ансамбле «СИНТЕЗ», а затем в ансамбле «НАВО» гастрольно-концертного объединения «УЗБЕККОНЦЕРТ».

В 1978 году Мансур Ташматов стал лауреатом сразу двух престижных конкурсов: Всесоюзного телеконкурса «С песней по жизни…» и Международного конкурса «Золотой Орфей», на котором артист представлял СССР и занял третье место. В 1979 году за активное участие в развитии эстрады в республике он был награжден премией Молодежной организации Узбекистана.

В разные годы Мансур Ташматов выступал организатором и участником таких известных на его родине коллективов, как «САДО», «САНГЗАР» в Джизакской областной филармонии, «ФАЙЗ» при Узбекской государственной филармонии, ансамбль современной джазовой музыки, коллектив «РАДУГА» Ташкентской дирекции «ЦИРК НА СЦЕНЕ», и был солистом эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио.

Огромный творческий опыт Мансура Ташматова пополнялся также в ходе многочисленных гастролей: музыкант побывал в Монголии, Болгарии, во многих городах России и СНГ.

В 2020 году музыкант стал лауреатом Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества».

