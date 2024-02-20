Малахов, Гусева, Барановская, Макаров, Фомин и другие: празднование Китайского Нового года в Галерее стиля «ADEL»

12 февраля в Галерее Стиля «Адель» состоялось празднование Китайского Нового года. Событие прошло в формате беседы о моде и искусстве, погрузило присутствующих в атмосферу Поднебесной и познакомило гостей с национальными обычаями. Ярким финалом торжества стал тематический fashion-показ, элементы образов для которого были привезены специально из Шанхая, а также выступление Натальи Гулькиной.

Владелице галереи Адель Бикуловой удалось воссоздать китайский колорит в своей галерее на Патриарших прудах и объединить искусство и моду в одном пространстве. Приглашенные гости и журналисты смогли погрузиться в особенности культуры Китая: получили в подарок именной веер от мастера китайской каллиграфии, приняли участие в чайной церемонии, примерили на себя настоящие китайские ханьфу. Также на мероприятии работали мастера, которые сделали всем девушкам прически и макияж в азиатском стиле. Завершилось празднование тематической презентацией-показом. Адель Бикулова и ее команда стилистов продемонстрировали, как можно внедрить азиатский стиль в будние образы.

Событие своим присутствием поддержали звездные гости, среди них: Андрей Малахов, Юлия Барановская, Катя Гусева, Митя Фомин, Екатерина Земская, Мария Погребняк, Инна Комбарова, Анна Бутман, Вячеслав Макаров, Алика Смехова, Арсен Айрапетов, Светлана Столповских, Наталья Гулькина, Нюта, Олег Пилягин, Анжелика Пушнова и многие другие.