Джонни Депп назвал годы с Ванессой Паради «блаженством»

Джонни Депп поделился воспоминаниями о годах жизни с певицей Ванессой Паради интервью агентству France-Presse во время визита в Токио на открытие его собственной выставки «Куча вещей», которая для актёра и музыканта стала первым международным дебютом, как художника. В интервью голливудская звезда с теплотой рассказала о том периоде своей жизни, который он без колебаний охарактеризовал словом «блаженство».

«От тех дней у меня остались лишь самые светлые воспоминания. Они подарили мне уникальный шанс быть отцом в турне», — поделился 62-летний актер. — «Ванесса была занята своими концертами, а я на время стал просто «папочкой». Именно так, «Bliss» — это не просто название ее альбома. Такова была наша жизнь тогда. Это было настоящее блаженство».

Их отношения, продлившиеся с 1998 по 2012 год, стали для Деппа и Паради временем создания семьи: у пары родились двое детей. Этот гармоничный союз резко контрастирует с последующими громкими событиями в жизни актера, в частности, с скандальным и медийно насыщенным браком с Эмбер Херд.

Именно бракоразводный процесс с Херд и суды по искам о диффамации надолго определили публичный образ Деппа, сделав его одной из самых противоречивых фигур в Голливуде. Актер лишился роли в франшизе «Фантастические твари», а его имя стало разменной монетой в жарких спорах вокруг движения #MeToo.

Однако, судя по всему, Депп вновь обретает почву под ногами. Возвращение состоялось с фильмом «Жанна дю Бари», открывавшим Каннский фестиваль, а сейчас актер активно занимается режиссурой и съемками.

В Токио Депп прибыл в неожиданном амплуа — как художник. На открытии собственной выставки он признался, что творчество для него — насущная потребность. «Актерство, музыка, живопись — для меня это все формы самовыражения, — заявил Депп. — Без этого мой мозг, попросту говоря, взорвался бы».

Его дебютная коллекция графики «Друзья и герои», выпущенная ранее, была распродана за несколько часов, принеся создателю миллионы. Несмотря на это, Депп остается скромным в самооценке: «Я не претендую на то, чтобы быть кем-то иным, кроме как тем, кто рисует. На самом деле, я даже не художник».