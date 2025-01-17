Маршал Жуков на коне, этническая мода и юбилей матрешки: выставка «Уникальная Россия» в 2025 году

Пресс-конференция, посвященная проведению V Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», состоялась в пресс-центре ТАСС 15 января 2025 года. Грандиозное событие пройдет в Гостином дворе.

О деловой и культурной программах выставки, географии участников, а также сохранении многообразия культур и народного искусства многонациональной страны рассказали:

заместитель директора Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ Евгений Сидин,

президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина,

председатель оргкомитета выставки-форума «Уникальная Россия», председатель правления ассоциации «Организация народных художественных промыслов, ремесленников и художников “Наследие и традиции”» Сергей Коломийцев,

директор выставки-форума «Уникальная Россия», директор фонда «Уникальная Страна» Валерий Богомолов,

заместитель председателя правления ассоциации «Организация народных художественных промыслов, ремесленников и художников “Наследие и традиции”», член Федерального экспертного совета по НХП при Минпромторге России Алексей Комаров,

народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Валерий Богомолов отметил, что выставка с каждым годом становится все более востребованной. Если на первой «Уникальной России» побывало 23 000 человек, то в мае 2024 года – уже 60 000. В 2025 году масштаб станет еще заметнее: одних только участников будет более 4 тысяч. Запланировано 102 мероприятия и более 50 спецпроектов, среди которых выставки, мастер-классы, концерты и многое другое. Президент России Владимир Путин отметил этот масштаб в своем приветствии к участникам события.

Затем спикер подробнее рассказал об экспозиции:

— Каждый год мы выбираем новый артефакт-символ выставки. В этом году им станет настоящий шедевр – филигранная миниатюра, изображающая маршала Жукова на коне, созданная в камнерезной уральской мастерской «Святогор». Своим выбором мы хотим подчеркнуть, что верим, что 2025 год, будучи юбилеем Великой Победы, станет и годом новых побед.

Особой гордостью выставки станут более 20 видов артефактов из разных материалов. Отдельного внимания, пожалуй, заслуживают сокровища ювелирного квартала, выставка миниатюрных солдатиков и, конечно же, международные мероприятия. На открытии выставки почетным гостем будет делегация Никарагуа: в 2025 году как раз отмечается 80-летие дипломатических отношений наших стран. Ожидаются также вечера, посвященные Индии, Бангладеш, Шри-Ланке и Индонезии. Выставка будет идти 2,5 недели и все это время будет дважды обновляться, поэтому можно приходить несколько раз и каждый раз открывать для себя что-то новое.

Сергей Коломийцев констатировал: «Уникальная Россия» сейчас – самая крупная выставка в области традиционных искусств и креативных индустрий в стране:

— У нас пройдет конкурс «Золотые руки России», а также серия зрелищных показов моды, — отметил он. – Россияне все больше интересуются одеждой и украшениями от российских дизайнеров, и на выставке можно увидеть лучшие из них. Талантливые мастера не просто создают культурные коды, но и формируют новые направления в искусстве. Большинство участников у нас – постоянные, потому что мастеров высочайшего уровня не так много. Мы стремимся собрать их всех.

Затем спикер упомянул о патриотическом мероприятии «Синий платочек», которое также пройдет в рамках «Уникальной России». В рамках этой акции каждый участник выставки сможет своими руками сшить медицинскую косынку и поддержать бойцов СВО.

Галина Ананьина отметила, что выставка сейчас не имеет аналогов — она обращается ко всем ключевым вехам дореволюционного художественно-промышленного движения России и советского периода:

— Со времен самой первой хозяйственно-промышленной выставки в стране, которая проводилась в 1829 году, этот формат мероприятий предусматривал большое внимание профильным достижениям государственного масштаба. Сейчас же, когда ушли в прошлое советские выставки, наши достижения показать особо и негде, кроме как на «Уникальной России». Например, в этом году мы проследим трехсотлетний путь Пробирной палаты, которую учредил еще Петр I. Все ювелирные изделия в России клеймены Федеральной пробирной палатой. Особенно греет душу то, что на любом таком клейме есть образ девушки в кокошнике – настоящий символ России. Также мы покажем работы “Торжокских золотошвей”, которые уже 130 лет находятся на службе у государства, и мало кто знает, что именно они вышивали коронационный костюм Александра II и платье Екатерины II.

Алексей Комаров напомнил об отмечаемых на выставке юбилейных датах, связанных с народными промыслами:

— У нас в программе — и 230-летие федоскинской лаковой миниатюры, и 200-летие жостовской росписи, и 135-летие первой матрешки, и 210-летие златоустовской гравюре на стали. Что касается предприятий, то у нас будут представлены знаменитые кружева из Ельца, Златоустовская гравюра, «Семеновская роспись» и многие другие. Будут раскрыты все грани этнической моды — в показах проекта “Этноподиум”. Мы дважды будем обновлять экспозицию, потому что мастеров так много, что их произведения просто невозможно представить все одновременно.

Анна Шатилова отметила, что «Уникальная Россия» — центральное для всей страны событие, участие в котором — большая честь:

— С 1962 года слово «самоцветы» стало для меня всем, потому что я вела тогда одноименную передачу, на которую приглашали представителей наших народных промыслов. Когда я впервые побывала на выставке «Уникальная Россия», я увидела продолжение этих традиций – Жостово, Гжель, Палех и др. Какая же это радость – видеть это царство цвета, света и формы! Когда я ходила по выставке, была потрясена просто до слез. Это просто замечательно, что проект уже пять лет дает всем желающим возможность восхищаться неугасимыми талантами наших людей.

Затем слово взяла Ольга Зиновьева, которая обратила внимание на то, что эстетический и идеологический размах «Уникальной России» ширится с каждым годом. Например, в 2025 году на выставке будет представлена серия мероприятий, посвященных ее мужу – писателю и философу Александру Зиновьеву.

— Побывать в Москве и не посетить «Уникальную Россию» уже считается моветоном, — уверена она. — Надеюсь, что когда-нибудь выставка в Гостином дворе станет постоянной.

Организаторы выставки — Фонд сохранения и развития культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти «Уникальная Страна», ассоциация «Организации народных художественных промыслов, ремесленников и художников “Наследие и традиции”», Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Поддержку выставке оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство финансов РФ, Министерство культуры РФ, Министерство иностранных дел РФ, Федеральное агентство по делам национальностей России.