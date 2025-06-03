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ДомойМоскваМасштабный выставочный проект «Дом, который построил...» представили в Москве

Масштабный выставочный проект «Дом, который построил…» представили в Москве

editor
By editor
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валентина мир

В самом центре Москвы, в выставочном комплексе ArtSpace, состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Традиции и Современность». Место, полное культурной истории, стало идеальной площадкой для представления одного из самых амбициозных и масштабных проектов современного искусства — «Дом, который построил…».

Мастера и их произведения

Проект «Дом, который построил…» разместился на отведенном этаже выставочного комплекса и собрал впечатляющие 267 экспонатов, включая арт-объекты, скульптуры и инсталляции. Работы 85 авторов из различных уголков России наполнили пространство уникальной энергией, каждая из которых несла в себе атмосферу своего региона и художественное видение.

Арт-куратор и автор проекта Екатерина Самитина создала уютную и самобытную атмосферу, которая стала основой для взаимодействия между художниками и зрителями. Вечер прошел в духе творчества и обмена идей, что способствовало не только коллаборациям, но и выходу авторов на новый уровень в их творческом пути.

екатерина-самитина-картины

Искусство как Диалог

Выходы авторов в свет становятся не только возможностью для демонстрации своих работ, но и площадкой для активного диалога. Каждый экспонат обрастает комментариями и реакциями зрителей, что формирует культурную среду и создает возможность для открытия новых аспектов в авторском стиле. Таким образом, каждый участник проекта обогащается новыми взглядами и идеями, что делает искусство настоящим живым организмом.

Мероприятие на высшем уровне собрало множество почетных гостей: дипломатов, артистов, певцов и людей культуры, среди которых были известные меценаты и представители светского общества. Зал был наполнен разговорами о творчестве и вдохновением, которые порождают взаимодействие искусства и общества.

анара демеу

Проект был представлен галереей G Gallery при поддержке художественного сообщества ES ART SOCIETY, что подчеркивает важность сотрудничества в мире современного искусства.

Фото предоставлено организаторами

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