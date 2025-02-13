Мастер-классы об инклюзивной культуре от лаборатории для подростков «Это я»

Благотворительный фонд «Семейная в помощь» анонсирует просветительскую программу с серией мастер-классов об инклюзивной культуре. Программа проводится в рамках инклюзивной драматургической лаборатории для подростков «Это я».

Участниками мастер-классов могут стать все желающие: как профильные специалисты в сфере работы с людьми с ОВЗ и деятели культуры, так и те, кто лишь планирует присоединиться к ним.

Лаборатория «Это я» создаётся при детской инклюзивной театральной студии «Сны Алисы». Студия является ключевым проектом фонда «Семейная в помощь» и работает уже более 5 лет. Все эти годы студия успешно реализует творческие программы для детей, подростков и молодых взрослых с ОВЗ в уникальном формате: без разделения по возрастам и нозологиям. Спектакли с участием артистов студии становятся лауреатами многочисленных конкурсов и фестивалей и регулярно показываются на различных площадках Москвы и Московской области.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодежным театром.