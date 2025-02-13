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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUМастер-классы об инклюзивной культуре от лаборатории для подростков «Это я»

Мастер-классы об инклюзивной культуре от лаборатории для подростков «Это я»

editor
By editor
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студия Сны Алисы

Благотворительный фонд «Семейная в помощь» анонсирует просветительскую программу с серией мастер-классов об инклюзивной культуре. Программа проводится в рамках инклюзивной драматургической лаборатории для подростков «Это я».

Участниками мастер-классов могут стать все желающие: как профильные специалисты в сфере работы с людьми с ОВЗ и деятели культуры, так и те, кто лишь планирует присоединиться к ним.

Любовь Ковалева - исполнительный директор БФ Семейная в помощь и руководитель студии Сны Алисы
Любовь Ковалева — исполнительный директор БФ «Семейная в помощь» и руководитель студии «Сны Алисы»

Лаборатория «Это я» создаётся при детской инклюзивной театральной студии «Сны Алисы». Студия является ключевым проектом фонда «Семейная в помощь» и работает уже более 5 лет. Все эти годы студия успешно реализует творческие программы для детей, подростков и молодых взрослых с ОВЗ в уникальном формате: без разделения по возрастам и нозологиям. Спектакли с участием артистов студии становятся лауреатами многочисленных конкурсов и фестивалей и регулярно показываются на различных площадках Москвы и Московской области.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодежным театром.

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