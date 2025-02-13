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Музей Авангарда Галереи На Шаболовке открыл виртуальный музей на 3D Платформе

editor
By editor
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музей авангарда - галерея на шаболовке
Изображение предоставлено пресс-службой музея

В рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы, Музей Авангарда Галереи На Шаболовке Объединения «Выставочные залы Москвы» совместно с «3D Платформой», резидентом «Сколково», открыли виртуальный музей. Благодаря этому проекту посетители смогут больше узнать об историческом районе вокруг Шаболовки.

«Программа пилотного тестирования инноваций позволяет апробировать технологии на различных городских и коммерческих площадках столицы. На сегодняшний день решения технологических компаний готовы тестировать более 270 площадок, среди которых больницы, школы, учреждения культуры и другие организации. По итогам 2024 года более 70 процентов пилотов были признаны успешными», – подчеркнула заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Анна Чунина.

Музей Авангарда в Галерее На Шаболовке Объединения «Выставочные залы Москвы» посвящен истории и становлению окружающего района и поэтому имеет формат и характер районного краеведческого музея. Он был открыт в 2017 году в самом сердце Хавско-Шаболовского комплекса на первом этаже здания, построенного в конце 1920-х годов для общественно-культурного центра района, совсем рядом с самым высоким сооружением и архитектурной осью района — башней инженера Шухова, построенной для радиопередач.
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Экспонаты музея — археологические находки, артефакты истории района вокруг Шаболовки, исторические реликвии, фотографии и документы местных жителей, предметы быта района, элементы архитектуры и детали интерьеров прошлых эпох. Каждый экспонат рассказывает об истории конкретных адресов, домов и их жителей, учреждений и заводов.

Теперь экспозиция музея доступна для просмотра онлайн на «3D Платформе». Все экспонаты в виртуальном музее полностью интерактивные — можно поменять угол обзора и приблизить, чтобы рассмотреть все детали. Формат 3D-визуализации поможет привлечь внимание молодежной аудитории к изучению экспозиции музея.

«Особенностью данного проекта является то, что некоторые экспонаты были оцифрованы с помощью нашей мобильной технологии для того, чтобы показать полную композицию, и как экспонаты выглядят в залах музея. Комбинируя разные форматы оцифровки экспонатов мы смогли запустить виртуальный музей, который будет эффективно представлять экспозицию музея Галереи на Шаболовке Объединения «Выставочные залы Москвы» и привлекать новых посетителей», — прокомментировал генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.

«Шаболовка застраивалась после революции как экспериментальный образцовый район новой Москвы. Важно сохранять историю района, рассказывать о нем жителям всей России в том числе и в онлайн формате, и теперь благодаря сотрудничеству с Агентством инноваций Москвы и «3D Платформой» у нас появилась еще одна дополнительная возможность интерактивной коммуникации», — поделился Илья Малков, куратор Музея Авангарда Галереи на Шаболовке Объединения «Выставочные залы Москвы».

Посетить виртуальный музей можно по ранее предложенной ссылке.

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