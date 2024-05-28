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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Master of the real: Персональная выставка Дианы Артемьевой

editor
By editor
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художница и выход - диана артемьева

Generative Gallery и галерея Shift при поддержке фонда ArtVisioner представляют персональную выставку Дианы Артемьевой Master of the Real.

В своем проекте Диана Артемьева обращается к The Sims – одной из самых важных видеоигр в истории. В этой игре-симуляции пользователи, сбегая от собственной реальности, могут создавать идеальный мир, где по щелчку клавиш и вводу чит-кода появляется всё, что душе угодно.

В одной из версий игры существует Сим-художник – исключительный кейс симуляции творческого процесса, который, по своей сути, не должен иметь ограничений и установок. Но фокус Сима-автора ограничен заранее заданными настройками, его творческий порыв останавливает регламентированная техника создания его «работ», а также эстетика гейм-дизайна внутри игры.

В центре проекта Дианы Артемьевой – взгляд Сима-художника, безусловный контроль создателя-игрока над которым потерян из-за нейросетевых фич, но и свобода персонажа не максимальна. Вторично ли его искусство? Абстракции и фигуративные изображения, выхваченные из цифрового мира выражают тотальное одиночество несвободной от управления «личности». Может ли художественное мышление существовать в жестких границах и заранее обусловленных сценариях?

На выставке представлена серия лайтбоксов, созданная через призму «взгляда» цифрового персонажа.

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