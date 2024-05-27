В Якутии официально запатентовали изготовление якутского хомуса

Союз кузнецов Якутии получил официальное свидетельство об исключительном праве на географическое название «Якутский хомус». Соответствующий документ выдан Федеральным институтом промышленной собственности.

Документ означает, что теперь все хомусы, произведённые не на территории Якутии, не могут называться таковыми и будут считаться контрафактом. Получение патента позволит в первую очередь защитить интеллектуальную собственность республики, отметил в своём поздравлении глава Якутии Айсен Николаев.

«Наш хомус широко известен и любим не только в республике и в России, но и во всем мире. … Роспатент зарегистрировал географическое указание и предоставил исключительные права на его использование. Наши кузнецы обладают особенным секретом изготовления хомуса, поэтому их изделия отличаются высочайшим качеством и уникальным чистым звучанием. И прежде всего, патент позволит защитить от контрафакта, что очень важно для масштабирования и коммерциализации якутского бренда. …Теперь наш главный музыкальный инструмент, секреты изготовления которого передаются из поколения в поколение, надежно защищен!» — подчеркнул глава Якутии.

Якутский хомус стал вторым изделием, которое имеет собственный патент на географическое название. Ранее такой же документ получил якутский нож.

Фото – Анна ЛЕБЕДИНСКАЯ, ЯСИА