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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу»

editor
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деревня марк шагал

Марк Шагал. Деревня. 1977. Цветная литография. Коллекция Altmans Gallery

В Еврейском музее центре толерантности представили выставку для всей семьи «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу», основанную на автобиографическом романе Марка Шагала «Моя жизнь».

Детство и юность, проведенные в Витебске, всегда оставались для Марка Шагала источником вдохновения. Образы из книги «Моя жизнь» возникают в произведениях художника, сумевшего наполнить повседневный быт местечка любовью и волшебством. Экспозиция выставки воссоздает наиболее важные фрагменты ранней биографии Шагала, от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Семь разделов экспозиции знакомят зрителей с героями художника и любимыми сюжетами.

Первые залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу. Экспозиция ведет из комнаты с детской колыбелью через рыбную лавку, где трудился отец художника, и далее – на улицы Витебска. О животных, постоянных участниках картин Шагала, рассказывает интерактивный теневой театр, где можно создать своих летающих зверей и птиц.

Следующий раздел выставки посвящен первому парижскому путешествию художника. Помимо мастерской, связанной со знаменитом монпарнасским «Ульем», здесь представлен бродячий цирк, привлекавший не одно поколение парижских модернистов. Посетители смогут примерить цирковой костюм, попробовать себя в амплуа жонглера или порисовать на огромной раскраске, посвященной цирку.

Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Всех авторов объединяет тема детства, проведенного в еврейских местечках и ставшего позднее основой для модернистских экспериментов.

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