Медиа как партнер государства

В рамках Российской креативной недели состоялась сессия, посвященная повышению уровня финансовой грамотности и возможности креативных индустрий формировать у россиян правильные экономические привычки. Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников рассказал на площадке о подходах и методах, повышающих эффективность этой работы.

«Через кинематограф, рекламу, социальное проектирование, дизайн можно прописывать стиль жизни для миллионов людей, – озвучила тему дискуссии модератор Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. – И креативные индустрии служат партнером и помощником государства в решении подобных социальных задач».

«Единственное, что может действительно повлиять на уровень финансовой грамотности – это креатив: кино, музыка, охватные медиа, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Но главное, понимать, что про финансы надо рассказывать так, чтобы тема подавалась на понятном и близком человеку языке. Существует множество механик и интеграций, позволяющих сделать массовый разговор с людьми интересным. Важно, чтобы общение было живым, без поучений».

Дмитрий Медников также подчеркнул, что главной в формировании паттернов поведения является коллективная эмоция – то, что человек готов пересказать другому. И именно медиа, формирующие ценностные сообщества, способны диверсифицировать контент и интегрировать тему финансовой грамотности аффинитивно, в наиболее понятные и востребованные аудиторией в каждый момент времени форматы.

Как показал опрос портала Моифинансы.рф и Росмолодежи, 86% россиян уверены, что кино, сериалы и книги могут в том числе формировать полезные финансовые привычки. При этом, по данным НИФИ Минфина и «Финансы Mail», 64% опрошенных оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний. Об этом рассказал врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович.

Особое внимание спикеры уделили формированию финансовой грамотности у детей. Отношение к деньгам, знания об основных экономических явлениях и законах должно впитываться на уровне ценностей и установок с самого раннего возраста.

Советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Людмила Преснякова рассказала о большой работе по интеграции темы финансовой грамотности в систему образования. Процесс уже позволил достичь отличных результатов. У молодежи уровень финансовой грамотности выше, по сравнению со взрослыми: 62 и 55 пунктов соответственно.

«Финансовая культура может быть очень широкой. Мы хотим формировать три ценности: ответственность за свое финансовое поведение, долгосрочные горизонты планирования и ценность доверия: это важные факторы», – рассказала Людмила Преснякова.

Кейсом по популяризации финансовых знаний среди детей поделилась директор по стратегическим партнерствам ГК «Рики» Анжелика Воскобойник: «Финансы – не самый простой, однако очень важный разговор с детьми. Анимация является мостиком, чтобы сложные темы рассказать ребенку простым языком. Мультфильм – это развлечение, что помогает увлечь внимание. В 2018 году появились наши Азбуки финансовой грамотности со «Смешариками». Над сериями работал эксперт экономического факультета МГУ. И проект получился очень классным. Смешарики на понятном языке рассказали не только детям, но и родителям про инвестиции, кредиты, подушку безопасности и так далее».

Контент, способный погрузить зрителя или слушателя в продуманный полноценный мир, позволяет взаимодействовать с самой широкой аудиторией, будь то дети или пожилые люди. Но эта задача требует объединения усилий всех игроков креативных индустрий.