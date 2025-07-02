В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Чайки-2» – долгожданного продолжения полюбившегося зрителям сериала «Чайки». Проект создается компанией «Марс Медиа». Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса исполняют Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Илья Любимов, Юлия Мельникова, Александра Богданова, Сергей Мигицко, Юлия Макарова, Мария Столярова и другие. В новом сезоне к актерскому составу присоединятся Петар Зекавица, Евгений Зойфрид, Варвара Шаталова, Наби Ахмедов, Владимир Колганов, Сергей Козик.

После событий первого сезона прошло два года. «Чайки» уже дважды стали чемпионами России и сейчас мечтают выиграть Кубок в третий раз. Но трагическая история с одной из волейболисток вынуждает их знаменитого тренера Тополя (Михаил Пореченков) на время уйти из волейбола. Однако когда он возвращается в «Чайку», чтобы доиграть чемпионат до конца, владелец клуба сообщает, что уже продал команду в Санкт-Петербург. Для Тополя и девочек это новый вызов. Они принимают непростое решение переехать из Калининграда и начать все с нуля в чужом городе. С собой Тополь забирает Лену (Юлия Мельникова), которая до сих пор ждет от него предложения руки и сердца. Тем временем Лера (Равшана Куркова) работает пресс-секретарем в Федерации волейбола и счастлива с сербским тренером Милошем (Петар Зекавица). Неожиданно ей поступает предложение стать главным тренером питерской команды-аутсайдера «Лидер». Лера соглашается: это заманчивое предложение. Но есть еще одна причина, в которой Лера не готова себе признаться – в Петербурге теперь работает Тополь…

«По окончании работы над первым сезоном мы почти сразу начали думать о втором. Много было всяких мыслей и идей, и наконец сейчас они начали осуществляться. И я очень этому рад, потому что это опять встреча с актерской командой, которую я уже успел полюбить. Не буду раскрывать сюжет, но скажу, что главного героя Максима Тополя в исполнении Михаила Пореченкова ждет немало испытаний: его жизненные принципы, на которых он стоял в первом сезоне, его желание во что бы то ни стало победить подвергнутся испытаниям. И он пройдет большой путь, чтобы опять прийти, наверное, к этой же мысли, только уже на другом уровне. Мы очень хотим удивить зрителя, сделать второй сезон еще лучше, еще интереснее. Мы, как и «Чайка», — сплоченная дружная команда, и у нас должно все получиться», – говорит режиссер Антон Сиверс.

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.