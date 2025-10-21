МХПИ создал визуальный код VI Международной Пушкинской премии к юбилею Победы

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) представил концепцию оформления VI Международной Пушкинской премии, которая состоялась 20 октября в ГМИИ имени Пушкина. Новый код строился вокруг мощной метафоры — образа мятой и рваной бумаги. Этот художественный прием стал символом творческого поиска, исторической памяти и преодоления, соединяя поэтическое наследие Пушкина с темой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Именно такой профессиональный подход позволил представить церемонию награждения в новом свете. В этом году лауреатами знаменитой Пушкинской премии стали Светлана Захарова, прима Большого театра и «Ла Скала», актёр Алексей Гуськов, народный художник России Виктор Иванов, итальянский тенор Мариинского театра Джованни Рибикешу и другие выдающиеся деятели искусства России и Италии.

Для студентов МХПИ проект стал настоящим вызовом: главная сложность заключалась в строгих ограничениях площадки. ГМИИ запрещает устанавливать любые конструкции в зале «Итальянский дворик», менять пространство или использовать декорации. Студенты нашли решение через полиграфию и медиа: дизайн стал единственным инструментом оформления церемонии. Разработали программу мероприятия, брошюру формата 21×21 см, пресс-волл 2×2,5 метра, дипломы, визитки, видеоконтент и двуязычный каталог на русском и итальянском с именами всех номинантов и участников премии 2025 года.

Визуальная концепция строилась вокруг образа мятой и рваной бумаги — метафоры творческого поиска и преодоления. Премия посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и этот мотив связал творческое напряжение с историческими испытаниями. Цветовая гамма — серый, пергаментный бежевый, винный и золотой — отсылала к архивным документам. Типографика соединила антиквенные шрифты с рукописными элементами, напоминающими о подписях Пушкина.

Команда состояла из шести человек. Нурмагомед Магомедов, студент четвёртого курса кафедры «Графический дизайн», разработал дипломы лауреатов. «Передо мной стояла задача объединить поэтическое наследие Пушкина и историческую память о Великой Победе, — рассказал он. — Композиция построена на наложении графических слоёв: строгий шрифт передаёт официальность, а фоном служит мятый лист. Фраза Пушкина «Слова поэта сама суть уже его дела» получила новое звучание: слово — это тоже поступок».

Иван Ямский, также четвёртый курс, создал дизайн роллапа с портретом Пушкина работы художницы Натальи Царьковой. «Главное отличие этого года — отказ от классического исполнения, — пояснил он. — Мятая бумага символизирует не только творческие муки, но и память о значимых событиях. Острые формы нарушают гармонию, создают диссонанс — это про внутренний конфликт и преодоление».

Анастасия Ткаченко, выпускница кафедры, работала над макетом брошюры. «Сложность была в балансе, — рассказала она. — Важно было, чтобы элементы не конкурировали между собой, а создавали целостное восприятие. Ограниченные сроки требовали оперативности. Мы быстро адаптировали визуальный язык во всех продуктах, чтобы избежать эклектики».

Иван Лукьянчиков, студент второго курса, отвечал за видеосъёмку и монтаж. «Это полностью наша работа. От идеи до постобработки всё выполнено вручную, без AI. Мы хотели показать, что можем создать качественный продукт своими силами», — сказал он. Анна Сергеева с четвёртого курса разработала визитные карточки, Валерия Саламаха со второго курса — программу мероприятия.

В день церемонии пять человек от МХПИ работали на площадке, обеспечивая техническую поддержку и координацию. Кураторами проекта выступили заведующая кафедрой «Медиа и Дизайн» Олеся Пустозерова и заведующая кафедрой «Графический дизайн» Юлия Ерохина.

«Для нас участие в Международной Пушкинской премии — это уже традиция, — прокомментировал ректор МХПИ Алексей Егоров. — Второй год подряд наши студенты создают визуальный образ этого события. В прошлом году работали в Риме, в этом — в Москве. Особенность проекта в том, что «Итальянский дворик» — консервативная площадка, где невозможно использовать традиционные декорации. Студенты нашли решение через полиграфию и медиа. Дизайн стал главным выразительным средством церемонии. Но для нас важно другое: это живая практика. Студенты работали с реальным заказчиком, вели переговоры, распределяли задачи, искали решения в жёстких ограничениях. Проект был полностью отдан в их руки».

МХПИ стал партнером Международной Пушкинской премии в 2024 году, когда студенты института работали над визуальным оформлением церемонии в Риме. Премия учреждена Юлией Базаровой и Паоло Драгонетти де Торрес Рутили, ежегодно объединяет деятелей искусства России и Италии при содействии культурной ассоциации «Друзья Великой России».