Аня Чиповская и Денис Самойлов проведут торжественную церемонию премии «Звезда Театрала»-2025

В декабре на исторической сцене Театра имени Евг. Вахтангова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится церемония вручения XVIII Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Ведущими торжественной церемонии станут актеры Аня Чиповская и Денис Самойлов. В качестве постановщика выступит Юрий Квятковский – один из самых востребованных режиссеров, помощник художественного руководителя театра «Практика».

Для Ани Чиповской это будет не первая церемония «Звезды Театрала». Приглашенная актриса МХТ имени А.П. Чехова проведет торжественное вручение наград в третий раз. А вот актер Театра им. Евг. Вахтангова Денис Самойлов дебютирует в роли ведущего театральной зрительской премии.

Для Юрия Квятковского – помощника художественного руководителя театра «Практика», одного из основателей Le Cirque De Charles La Tannes и в прошлом главного режиссера Росгосцирка – сотрудничество с премией «Звезда Театрала» тоже будет первым. Кроме драматических спектаклей (недавние премьеры «Барахло» в «Практике», «Кабала святош» в МХТ им. А.П. Чехова, «Сказка панельных домов» в Красноярском театре им. А. С. Пушкина), в его режиссерском портфеле есть постановки торжественных церемоний – он выступал режиссером Международной премии РБ и Российской национальной премии Russian Creative Awards. Что готовит режиссер для награждения лауреатов «Звезды Театрала»-2025, пока остается в секрете, но уже известно, что церемония вновь пройдет с переводом на русский жестовый язык. Помогут в этом представители Театра Мимики и Жеста – первого в мире и единственного в России стационарного профессионального театра глухих актеров.

«Премия “Звезда Театрала” – исключительно зрительская. И нам очень важно, чтобы все зрители, включая людей с ограниченными возможностями, могли принимать участие во всех этапах премии – от номинирования до наблюдения за церемонией вручения наград или участия в ней. Хочется как можно больше людей приобщить к этому театральному празднику и дать возможность в полной мере порадоваться за своих любимых актеров и режиссеров», – говорит президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

Напомним, в шорт-лист главной театральной зрительской премии вошло рекордное число номинантов – 59 кандидатов в 19 групповых и персональных номинациях. С этого года дирекция «Звезды Театрала» увеличила число актерских номинаций. Отметить удачные актерские работы по итогам сезона зрители теперь могут и в музыкальных спектаклях, и в постановках для детей и подростков. Еще одна новая номинация – «Лучшее художественное оформление спектакля».

Среди финалистов «Звезды Театрала»-2025 оказались Евгений Писарев, Лидия Вележева, Антон Яковлев, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров, Ольга Лерман и другие мастера сцены.

За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», в 2025 году поборются только столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова).

«Звезда Театрала»-2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Киргизии, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – театры из Оренбурга, Рязани, Новосибирска.

Любопытно, что в ходе зрительского голосования по лонг-листу в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию со Дня Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов. Здесь в короткий список попали проекты из МХТ им. Чехова, «Мастерской «12» Никиты Михалкова», Театра им. Моссовета, Театра Et Cetera и Театра «Сфера».

До конца осени многотысячному жюри нужно определить, кто станет лауреатом в каждой из номинаций. Голосование продлится до конца ноября на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Имена лауреатов станут известны на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.