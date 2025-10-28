Мичуринский сад ВДНХ сохраняет и развивает дело знаменитого селекционера

27 октября отмечается 170 лет со дня рождения знаменитого русского селекционера и биолога Ивана Мичурина. Свою жизнь ученый посвятил созданию новых сортов растений. Результат его работы — более 300 сортов вишен, яблонь, груш, слив и других плодовых и ягодных культур. В честь Ивана Мичурина на главной выставке страны установлен памятник и назван сад. Сейчас там растет около двух тысяч деревьев, среди них есть и те, что были выведены выдающимся селекционером. Кроме того, здесь проходят важные городские мероприятия.

Лучшие яблони Ивана Мичурина и солнечные персики

Мичуринский сад на ВДНХ является объектом культурного наследия федерального значения. Он был создан в 1939 году в рамках тематического раздела «Растениеводство». Ему отводилась почти вся территория вдоль южной границы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ — первое название ВДНХ). Вокруг построили комплекс павильонов, где гости могли увидеть экспозиции, посвященные садоводству, хлопку, сахарной свекле, лубяным культурам и многому другому.

К открытию выставки в 1954 году здесь было представлено более 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев. Каждая из частей Мичуринского сада посвящалась определенной климатической зоне СССР. На участке, выделенном под растения средней полосы, росли яблони, которые вывел Иваном Мичурин: «бельфлер-китайка», «пепин шафранный», «ранет золотой», «ранет курский», «славянка», а также ягодные кустарники, вишни и сливы, в том числе терн «десертный» и «ренклод реформа». На участке, отведенном для южных и субтропических плодовых пород, были высажены персики, абрикосы, черешня, фейхоа, лимоны, апельсины, мандарины, фисташка, миндаль, южные сорта яблонь, груш и слив.

Новая жизнь сада и незабытые мичуринские сорта

Возрождение Мичуринского сада началось в 2017 году. Его территорию благоустроили: проложили дорожки из природного камня и лиственницы, сделали функциональное и декоративное освещение. Кроме того, сад дополнили новыми растениями. Здесь высадили более тысячи плодовых деревьев отечественной селекции. Помимо этого, в границах сада организовали ландшафтный участок под названием «Большая картина полей». Это система цветников, которые образуют цветочный узор в духе работ художника-абстракциониста Василия Кандинского. Единая разноцветная композиция из масштабных геометрических фигур оживает при дуновении ветра.

В последующие годы в Мичуринском саду дополнительно высадили 1,7 тысячи деревьев и кустарников, в том числе 800 яблонь более 15 сортов. Сейчас в плодовом саду ВДНХ растет около двух тысяч деревьев, среди них яблоня домашняя, черешня, вишня, груша, слива домашняя. Здесь также можно увидеть около 300 плодовых лиан (например, лимонник китайский и актинидия) и кустарников (смородина, голубика, крыжовник).

Кроме того, сегодня в Мичуринском саду проходят значимые городские мероприятия. Так, в апреле 2024 года главная выставка страны впервые присоединилась к международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Ее участники высаживали деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. В Мичуринском саду появилось 20 саженцев яблони сорта «бельфлер-китайка», выведенного Иваном Мичуриным. Те, кто присоединился к акции в этом году, сажали на ВДНХ молодые плодовые деревца груши сорта «мраморная». Он был создан советскими селекционерами на основе скрещивания груши старинного сорта «лесная красавица» с «бере зимней Мичурина».

А еще сад стоит посетить, чтобы увидеть памятник великому селекционеру. Его установили в 1954 году. Авторами проекта стали скульптор Дмитрий Жилов и архитектор Виктор Артамонов. Иван Мичурин изображен в пальто, на голове у него шляпа. В правой руке он держит трость, а в левой — записную книжку. Задумчивый взгляд ученого устремлен куда-то вдаль, и кажется, что он осматривает свой сад. На постаменте из красного гранита есть металлическая табличка с надписью «Иван Владимирович Мичурин». В 2018 году памятник отремонтировали. Вокруг монумента установили скамейки и обновили цветник из роз.

Выдающийся ученый

Иван Мичурин (1855–1935) родился в Рязанской области в дворянской семье потомственных садоводов. Его отец, Владимир Иванович, был человеком передовым и увлеченным. Он производил различные опыты в саду с плодовыми и декоративными растениями. Иван Мичурин с раннего возраста сопровождал отца в садовых заботах. Уже в восемь лет мальчик в совершенстве овладел разными способами прививки растений, виртуозно проделывал и другие садоводческие операции, требующие сноровки и опыта.

К 14 годам Иван Мичурин окончил Пронское уездное училище, а в 17 лет перебрался в город Козлов. Три года спустя он арендовал пустующую усадьбу и посадил там различные плодовые растения. Так ученый начал свои первые опыты по селекции. В 1887 году он приобрел новый участок в семи километрах от Козлова у поселка Тумасово. На этом месте селекционер впервые в истории плодоводства в средней полосе России выращивал зимостойкие сорта абрикоса, персика, масличной розы, черешни, тутового дерева, папиросного табака и миндаля. В его саду также росли сливы и плодоносил виноград.

Однако с годами Мичурин убедился в безуспешности метода акклиматизации путем прививки и сделал вывод, что почва его питомника является жирной и балует гибриды. Чтобы они стали более устойчивыми к русской зиме, их нужно высаживать в более бедную землю. Селекционер приобрел заброшенный участок, изобилующий оврагами, болотами, протоками и ручьями. Для выращивания растений на этой почве селекционер разработал различные технологии и добился развития гибридных сеянцев необходимого качества. В дальнейшем участок стал главным отделением Центральной генетической лаборатории имени И.В. Мичурина. На этом месте биолог трудился до конца жизни.

В конце XIX — начале XX века слава о гибридах садовода разнеслась по всему миру. В 1896 году Ивана Мичурина избрали почетным членом американского ученого общества «Бридерс», а через два года всеканадский съезд фермеров констатировал, что к суровой зиме оказался устойчивым только один сорт вишни, выведенный русским селекционером. В 1912 году достижения садовода отметили в России. Ему вручили два креста — Зеленый крест «за работы по сельскому хозяйству» и орден Святой Анны третьей степени.

После революции 1917 года сад Ивана Мичурина национализировали, но его оставили в должности заведующего. Вскоре сюда прислали помощников и учеников. К 1920 году селекционер вывел более 150 новых гибридных сортов вишен, груш, яблонь, малины, смородины, винограда, слив и многих других культур. В 1931 году Ивана Мичурина наградили орденом Ленина за плодотворную деятельность, а в 1932 город Козлов переименовали в Мичуринск. Выдающийся ученый умер 7 июня 1935 года.