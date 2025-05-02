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ДомойМоскваРеликвии участника подписания акта о капитуляции гитлеровской Германии представили в Музее Победы

Реликвии участника подписания акта о капитуляции гитлеровской Германии представили в Музее Победы

editor
By editor
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ручка
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

1 мая в Музее Победы начала работу обновленная выставка «Семейные реликвии». Мини-экспозиция приурочена к 80-летию подписания акта о капитуляции гитлеровской Германии и окончания Великой Отечественной войны. Посетители музея увидят реликвии Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, заместителя командующего войсками 1-го Белорусского фронта.

«Соколовский вместе с маршалом Жуковым принимал участие в планировании и проведении Берлинской стратегической наступательной операции. В ходе операции с 29 апреля по 2 мая велись ожесточенные бои за Рейхстаг, который обороняли свыше одной тысячи человек с артиллерией и танками. Овладение зданием было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 1 мая Соколовский первым из советских военачальников вступил в переговоры о капитуляции с начальником сухопутных войск Германии генералом Кребсом. 8 мая он был участником подписания безоговорочной капитуляции вооруженных сил гитлеровской Германии с советской стороны», – рассказали в Музее Победы.

На выставке будут представлены личные вещи Василия Соколовского из фондов Музея Победы. Среди уникальных предметов – немецкая пишущая машинка «Erica» 1930-1940-х годов с русским шрифтом и ручка Parker в футляре, которыми пользовался военачальник. Гостям музея на Поклонной горе покажут полевую книжку и фонарь маршала, кобуру от револьвера, а также памятные вещи – термос и зажигалку с дарственными надписями времен Великой Отечественной войны.

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