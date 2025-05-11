Алюминиевая Ассоциация выступила партнером НЭБ в создании «Библиотеки Победы»

«Библиотека Победы» — проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ), посвященный Великой Отечественной войне. Это коллекция редких архивных документов, книг, плакатов, открыток, писем и других материалов, которые переносят нас в военные годы. Каждый из этих источников служит живым свидетельством мужества, стойкости и единства советского народа в борьбе против фашизма. Всего в «Библиотеке Победы» представлено более 2000 документов.

Частью «Библиотеки» стал раздел «13 элемент Победы», посвященный вкладу алюминиевой отрасли в достижение общей цели. Спецпроект создан при поддержке Алюминиевой Ассоциации и компаний, входящих в ее состав. Для реализации проекта уникальные материалы, фотографии и истории военного времени предоставили АМР, КУМЗ, ГК «Москабельмет», BRO, Уральский, Новокузнецкий и Богословский алюминиевые заводы.

«Для нас большая честь быть представленными в столь фундаментальном историческом проекте. Алюминиевая отрасль страны внесла значительный вклад в достижение победы над врагом, и мы рады возможности увековечить тем самым подвиг металлургов, круглосуточно трудившихся в тылу или уходивших на фронт», — отметила Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

«Благодаря профессионализму, вниманию к деталям и искренней вовлеченности Алюминиевой Ассоциации у нас появилась уникальная возможность представить посетителям достоверные, оригинальные материалы, которые сохраняют память о великом подвиге. Участие экспертов не только обогатило проект, но и, уверен, поможет донести до будущих поколений подлинную историю событий тех дней», — сказал директор департамента цифровых продуктов и клиентских сервисов Российской государственной библиотеки Денис Арендарчук.