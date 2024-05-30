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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мировая премьера Тиканобу в Музее Востока

editor
By editor
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тиканобу

Мировая премьера двух полных серий гравюр знаменитого художника гравюры укиё-э Тоёхара (Ёсю) Тиканобу состоялась в Музее Востока. Цикл «Внешние владения замка Тиёда» состоит из 32 полиптихов, а «Внутренние покои дворца Тиёда» – из 40. Московский коллекционер Александра Иванова собрала обе серии целиком. Для этого ей потребовалось 17 лет.

На открытии выставки «Красавицы и воины. Тиканобу» куратор Ольга Чернова особенно подчеркнула: «Музей Востока впервые – это большая честь и большая ответственность – показывает эти две серии гравюр. Никто их раньше никогда и нигде в мире не показывал вместе. И, тем более, не публиковал», – отметила она.

Выставка условно начинается со старинной карты города Эдо – современного Токио. А точнее – с белого пятна в ее середине. Там располагался замок сёгунов Токугава, план которого по соображениям безопасности нанести на карту было нельзя.

Более того, доступ во дворец был у ограниченного круга лиц. Вход в женскую половину и вовсе был запрещен законом. Дамы покидали покои под охраной. Часть служанок получала отпуск раз в три года, а приближенные к сёгуну и его супруге фрейлины никогда не выходили из дворца. Тем интереснее публике было заглянуть за стены замка глазами художника, который в своих сериях гравюр изобразил секретную жизнь обитателей замка.

«Не люблю выражение «в тренде», однако, так уж сложилось, что весь антикварный и музейный мир думает о Тиканобу и о Мэйдзи. Вот только парижский Национальный музей азиатских искусств – Гиме откроет свою выставку через два года. А Музей Востока взял и сделал!», – отметил на вернисаже почетный гость Кирилл Данелия.

Галериста и антиквара генеральный директор Музея Востока Александр Седов назвал «одним из моторов», благодаря которому выставка состоялась. Александра Иванова призналась, что именно Кирилл Данелия помог сделать ей первые шаги в роли коллекционера.

«Случился ковид, я вышла на пенсию и надо было чем-то заняться. И я вспомнила, что за годы скопился такой материал. Я решила действовать по принципу: если хочешь в чем-то разобраться, напиши об этом книгу. Мне было интересно проникнуть в суть, ведь во всех японских произведениях очень много смыслов, вплоть до значения рисунков на кимоно. Кто все эти дамы, чем они там занимались, как их жизнь была устроена? Из вопросов, которые я себе задавала, и получилась эта книга и эта выставка», – поделилась коллекционер Александра Иванова.

Куратор Ольга Чернова подобрала предметы декоративно-прикладного искусства, чтобы обрамить экспозицию и оживить ее. Так около японских красавиц появились витрины с гребнями, заколками и шпильками той эпохи. Веера, одежда, ракетки для игры в волан, посуда для чайной церемонии и другие предметы из собрания Музея Востока перенесли посетителей из нарисованного мира в реальный.

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