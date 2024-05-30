Художник Виктор Апухтин и искусствовед Галина Мерзликина

Творческая встреча «Мария Тенишева — Муза художников. История в портретах» прошла в Доме русского зарубежья 28 мая 2024 года. Мероприятие было приурочено к 166-летию со дня рождения Марии Клавдиевны Тенишевой, мецената и художника.

Мария Тенишева была центром притяжения людей искусства: художники, писатели, музыканты и композиторы были постоянными гостями в доме княгини. Муза — покровительница и вдохновитель искусства в разное время она была моделью для лучших художников Серебряного века:. Репин, Коровин, Серов, Врубель и многие другие оставили для вечности портреты Марии Тенишевой.

В наши дни княгиня продолжает вдохновлять: художники пишут ее портреты, поэты — стихи и оды.

Виктор Апухтин, известный художник из Узбекистана, потомок старинного дворянского рода Апухтиных написал ряд графических портретов княгини под впечатлением от книги Марии Тенишевой «Впечатления моей жизни. Воспоминания» из которой он узнал о дружбе с княгиней своего предка Алексея Апухтина, известного русского поэта и литературного критика. «Фигура княгини невероятно притягательна, как райские птицы слетались к ней лучшие люди искусства Серебряного века: за вдохновением, силой, харизмой, признанием и финансированием», — рассказывает о своей работе Виктор Апухтин.

«Четыре портрета похожи между собой: та же поза, но абсолютно разное настроение, разная энергетика, присматриваешься — абсолютно разные портреты», — отмечает Галина Мерзликина в своем рассказе о экспозиции «История в портретах».

В центре фигура Тенишевой, которую окружают «птицы» — райские птицы искусства Серебряного века: Репин, Рерих, Коровин и Врубель. Каждый видит и ищет свое.

Каждый отражается в своей Музе, как в зеркале. Подтверждением тому — оставшиеся портреты. О работах Репина и Серова рассказала Ирина Кеня, более 15 лет она занимается изучением и популяризацией наследия Марии Тенишевой, а самые интересные факты биографии княгини вошли в многочисленные книги Ирины.

Актриса Ольга Калашникова и композитор Александр Климашевский

Ведущей и исполнительницей роли Марии Тенишевой выступила Ольга Калашникова, актриса и режиссер. С неповторимой интонацией читала она воспоминания Марии Тенишевой, рассказывая от первого лица свои впечатления о окружающих художниках и их работах.

Галина Мерзликина рассказала о Константине Коровине и его портрете Марии Тенишевой. Красавец, весельчак, беспечный, до безрассудства щедрый, до самозабвения любящий жизнь, баловень судьбы и любимец женщин — так характеризовали художника те, кто хорошо знал Константина Коровина. Он олицетворял собой художественную богему России дореволюционной эпохи. Его любила и почитала вся Москва. Его портрет – яркий образец быстрого пленэрного портрета, это сложная задача, в которой нужно учесть свет, меняющееся время суток, тени, настроение модели, поймать момент и удержать его в вечности.

Константин Коровин использует главное правило живописи импрессионистов – нельзя возвращаться к холсту, потому что все мимолетно… Коровин не смешивает краски на палитре. Он наносит мазки прямо на холст, и это придаёт образу необыкновенно живой характер. Мария Клавдиевна Тенишева этот портрет очень хвалила. И здесь нет достоверной информации, действительно ли ей понравился портрет или она хотела поддержать Коровина или делала это назло Репину. Сам же Коровин о своей жизни пишет так: «Жизнь прошла, пролетела… И мелькают в душе воспоминания. Незначительные, простые, но милые.» В своих воспоминания он рассказывает о чем угодно, но только не о женщинах, оставивших след в его душе. Его история любви получилась горестной и наполненной разбитыми надеждами, вспоминать ее на страницах биографии ему было слишком болезненно.

Интересным событием вечера стала премьера музыкального портрета Марии Тенишевой, написанного и исполненного композитором Александром Климашевским.

«Первый музыкальный импрессионист», так называют Александра в культурной среде Москвы и Санкт-Петербурга. Портрет Тенишевой он создал и просто и сложно одновременно, точно таким, как видится автору княгиня. Гамма до-мажор сыгранная от ля-минор и дальше закрученная в сложную игру нот. Композиция очень лирическая, сильная, наполненная энергией и чувством. Александр вспомнил Дягилева и его взаимодействие с Марией Тенишевой, о творческих вечерах в доме князя и княгини Тенишевых.

По окончании вечера, Ольга Калашникова, как и подобает хозяйке дома, пригласила всех на шампанское.

Гостями Марии Клавдиевгы в этот день вновь стали видные деятели культуры и искусства, среди которых Виктор Александрович Москвин – директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, генеральный директор издательства «Русский путь», навещавший Виктора Олеговича Апухтина в Узбекистане, Елена Евгеньевна Пешкова — президент Фонда Константина Коровина, основатель творческого союза «Высота» и руководитель Гала арт бюро в Узбекистане.

Участники вечера:

Виктор Олегович Апухтин — художник, философ, почетный академик Российской академии художеств, создатель театра живописи Виктора Апухтина и Academy Magic Art.

Ирина Алексеевна Кеня — председатель Фонда имени братьев Могилевцевых, директор Музея брянских меценатов, основатель Тенишевского клуба.

Ольга Евгеньевна Калашникова — Театральный режиссёр, актриса, психолог, ведущая авторских программ на канале Медиаметрикс. Директор спецпроектов и театральный эксперт Центра «Культура для жизни». Создатель проекта МОНОтеатр Ольги Калашниковой.

Галина Васильевна Мерзликина — искусствовед, куратор, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни», вице-президент Фонда Константина Коровина, основатель Гала арт бюро.

Александр Климашевский — композитор, музыкант, первый российский музыкальный импрессионист, автор проекта «Музыкальные портреты Александра Климашевского».

Организаторы: Дом русского зарубежья, Фонд имени братьев Могилевцевых, Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни», Фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе».

Фото – Екатерина РАДАЕВА