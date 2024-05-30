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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Нина Фокина и FED исполнили хит всех выпускных

editor
By editor
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королева бала - нина фокина - fed

Певица, обладательница музыкальных премий Нина Фокина и FED – яркий представитель молодежного хип-хопа выпустили совместный трек «Королева Бала». Динамичный и современный релиз символично приурочен к дате выпускных балов по всей стране.

Элегантная королева и «Голос улиц» – на первый взгляд их сложно представить вместе. Но у них гораздо больше общего, чем кажется. Яркая, харизматичная Нина Фокина производит впечатление стальной леди. По признанию артистки, ее искренняя музыка призвана вдохновлять и открывать сердца. Молодой талантливый музыкант FED нашел свое уникальное звучание в музыке, насыщенной живыми эмоциями. «Голос улиц» стремительно покоряет сердца молодых людей, резонируя с их чувствами.

Трек «Королева Бала» о сильной девушке, которая научилась ценить себя. «Больше не ищи, без тебя не пропаду»,– поет Нина Фокина. Песня пропитана легкой грустью и свободой, когда хочется оставить позади все переживания и мчаться по автострадам, вдыхая ритмы ночного города. Стильное сочетание мягкого женского вокала с дерзким мужским тембром надолго остается в памяти.

«Эта песня для меня – эксперимент,–делится Нина Фокина.– Я давно мечтала совместить в одном треке рэп и поп-исполнение. Слушателям нравится, мне пишут, что вышло очень необычно и современно. Это еще и мой первый дуэт. Наша случайная на первый взгляд встреча исполнила мою мечту. Я счастлива!»

Релиз трека символично выпал на незабываемую пору школьных выпускных.

«У этой песни важный посыл для всех девушек: не забывать, что ты уже родилась принцессой. Твоя задача – воспитать в себе королеву,– говорит Нина Фокина.– Главное – научиться себя ценить и любить, и тогда вокруг тебя будут короли».

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