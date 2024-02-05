«МИССИЯ В МОСКВЕ»: В столице прошла светская премьера фильма

Москва, 1993 год. Элитное подразделение по борьбе с организованной преступностью приезжает из Китая и объединившись с КГБ и милицией, начинают обезвреживать разбушевавшуюся китайскую мафию. Картина вобрала в себя все факты о России 90-ых, зрелищные экшн сцены погонь, драк и перестрелок, есть в фильме и любовь, которую герои проносят сквозь года. Китайско-российским представителям правопорядка придется пойти на все, чтобы экстрадировать преступников, которым на родине грозит смертная казнь.

31 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера экшн-триллера «Миссия в Москве». Картину зрителям представили советник посла по культуре в России Фэн Литао, режиссер российского блок фильма Александр Досталь, директор по рекламе компании СБ ФИЛЬМ Дмитрий Бортников.

Гостями показа стали: продюсер Вадим Быркин, продюсер Василий Соловьев, продюсер Юрий Кузнецов-Таежный, руководитель «Плюс студии» («Яндекс») Михаил Китаев, актеры Виктор Пипа и Андрей Назимов, актрисы Дарья Харченко, Мария Серегина, Евгения и Ксения Каратыгины, режиссер Анатолий Бальчев, директор онлайн-издания Cinemaplex Наталья Фазлыева, председатель регионального общественного Фонда содействия развитию кинематографии Сергей Симаков, член общественного совета ИСП Анастасия Валерьевна Павлова, журналист Иван Распопов, певец Илья Гуров, телеведущая Наталья Страшнова, модель Даниэла Тарловская, дизайнеры Артем Терентьев и Екатерина Лапшина, телеведущая Светлана Шевченко, Таша Белая, поэт Дмитрий Александров, предприниматель Владимир Ермак, ведущая Маруся Михейчик, певица ASTIDA. Специальными гостями выступили представители китайского посольства в Москве.

Фото – сайт www.kinopoisk.ru