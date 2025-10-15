Мистический детектив «Тайный знак» станет трилогией на ТВ-3

В Москве стартовали съемки заключительной части сериала «Тайный знак». Всего в проекте будет 24 серии, сюжетно разделенные на три главы — по 8 серий каждая. В первой части трилогии главные герои попадают в невероятные обстоятельства, где в один клубок сплетены мистика, триллер и драма. Во второй и третьей частях персонажи оказываются в центре новых сюжетов, оригинальных для каждой части трилогии.

Во второй главе, пережив сильнейшее потрясение, участники тайного общества возвращаются к обычной жизни. Но очевидно, что для них она уже не будет прежней. Местный священник хочет помочь ребятам и решает объединить их общим делом на благо жителей города — предлагает заняться восстановлением местного монастыря, в стенах которого, согласно легенде, хранятся настоящие сокровища. Так, героям вновь предстоит проверить на прочность самих себя, свою дружбу и отношения. А Баев тем временем находит новых союзников для достижения корыстных целей и открывает в себе новые способности…

В третьей части сюжет набирает международный размах. Выясняется, что испытания препарата, который активирует физические и умственные способности человека, проводились не только среди участников тайного общества. Разработка утекла за рубеж, где полным ходом шла подготовка супербойцов, и наши герои тоже оказались втянуты в эту опасную игру.

К своим ролям вернулись Матвей Барышев, Олег Чугунов, Диана Енакаева, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Катерина Беккер, Юлия Волкова, Александр Присмотров-Белов, Ася Громова, Елизавета Миллс, Василиса Филимонова, Тимур Сакун и другие. Во второй части к кастингу присоединились Владислав Котлярский, Эльдар Лебедев, Алексей Лонгин, Карина Хисматуллина и Тамирлан Асанбеков, а в третьей части появятся Кирилл Жандаров, Дмитрий Богдан, Сергей Походаев, Ульяна Молдованова, Ефим Архипов, Глеб Брандуков, Владимир Бутенко, Никита Бухвалов, Александр Хохлов, Марсель Бакаев и Никита Паршин.

Сюжет проекта основан на оригинальном сценарии Екатерины Тирдатовой («Цикады»), работавшей над одноименным проектом, который вышел на экране в начале 2000-х. Автор современной адаптации — Елена Исаева («Тайны Карениной», «Куколка»).

Ольга Ермакова, руководитель департамента производства телефильмов ТВ-3: «Тайный знак» — это не просто мистический сериал. Это история о взрослении, выборе и границах дозволенного. Мы бережно сохранили суть оригинала начала 2000-х — переплетение подростковых и взрослых линий, тему моральных запретов, — и дополнили ее сегодняшними смыслами. В мире, где особенно важно уметь фильтровать противоречивую информацию и брать ответственность за себя».

Этим летом «Тайный знак» был представлен в основном конкурсе индустриального фестиваля сериалов «Пилот» в Иванове. Вместе с ним в программе участвовал еще один проект ТВ-3 — «16 лет и 9 месяцев». Присутствие сразу двух оригинальных сериалов в конкурсной линейке подтверждает стратегический курс канала на развитие собственного производства и укрепляет его позиции как одного из активных игроков на рынке.